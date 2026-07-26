ATM recordó el último plazo para pagar la tercera cuota del Impuesto Automotor

El calendario de pagos de la Administración Tributaria Mendoza.

Los contribuyentes de Mendoza tienen tiempo hasta el viernes 31 de julio para pagar en término la tercera cuota del Impuesto Automotor 2026 , según recordó la Administración Tributaria Mendoza (ATM) . El trámite puede realizarse de manera completamente online, tanto para obtener el boleto como para efectuar el pago.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de ATM y utilizar las opciones "Descargar Boleto" y "Pagar Online".

Además de evitar intereses por mora, quienes mantengan una buena conducta fiscal pueden acceder a importantes beneficios en el Impuesto Automotor . En este sentido, ATM recordó que existen descuentos acumulables para los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones.

Los propietarios de vehículos que cumplan con determinados requisitos pueden acceder a beneficios sobre el monto del impuesto. Los descuentos contemplados son:

10% de descuento para el objeto que no registre deuda al 31 de diciembre de 2025 .

para el objeto que no registre deuda al . 10% adicional si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024 .

si también estuvo al día al . Otro 10% adicional si el contribuyente no posee deuda exigible o tiene regularizadas todas sus obligaciones tributarias al 31 de diciembre de 2025.

Estos beneficios pueden representar un ahorro significativo para quienes mantienen un historial de cumplimiento con la Administración Tributaria Mendoza.

¿Cómo pagar la tercera cuota del Impuesto Automotor?

El pago puede realizarse de manera digital desde el portal oficial de ATM, donde se encuentran disponibles las herramientas para descargar la boleta correspondiente y abonar el impuesto sin necesidad de asistir a una oficina.

Todas las modalidades de pago:

Web de ATM

Pago en línea con tarjetas.

Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

Red Link.

Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

Pago Fácil.

Rapipago.

Bolsa de Comercio de Mendoza.

Próximos vencimientos del Impuesto Automotor 2026

Luego del cierre de esta etapa, el calendario de ATM continuará con las siguientes fechas: