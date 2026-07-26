26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Administración Tributaria Mendoza

ATM recordó el último plazo para pagar la tercera cuota del Impuesto Automotor

Los propietarios de vehículos en Mendoza aún pueden cancelar la tercera cuota del Impuesto Automotor de forma online. ¿Hasta cuándo hay tiempo?

El calendario de pagos de la Administración Tributaria Mendoza.

El calendario de pagos de la Administración Tributaria Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Los contribuyentes de Mendoza tienen tiempo hasta el viernes 31 de julio para pagar en término la tercera cuota del Impuesto Automotor 2026, según recordó la Administración Tributaria Mendoza (ATM). El trámite puede realizarse de manera completamente online, tanto para obtener el boleto como para efectuar el pago.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de ATM y utilizar las opciones "Descargar Boleto" y "Pagar Online".

Además de evitar intereses por mora, quienes mantengan una buena conducta fiscal pueden acceder a importantes beneficios en el Impuesto Automotor. En este sentido, ATM recordó que existen descuentos acumulables para los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones.

Los descuentos disponibles para quienes están al día

Los propietarios de vehículos que cumplan con determinados requisitos pueden acceder a beneficios sobre el monto del impuesto. Los descuentos contemplados son:

  • 10% de descuento para el objeto que no registre deuda al 31 de diciembre de 2025.
  • 10% adicional si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.
  • Otro 10% adicional si el contribuyente no posee deuda exigible o tiene regularizadas todas sus obligaciones tributarias al 31 de diciembre de 2025.

Estos beneficios pueden representar un ahorro significativo para quienes mantienen un historial de cumplimiento con la Administración Tributaria Mendoza.

¿Cómo pagar la tercera cuota del Impuesto Automotor?

El pago puede realizarse de manera digital desde el portal oficial de ATM, donde se encuentran disponibles las herramientas para descargar la boleta correspondiente y abonar el impuesto sin necesidad de asistir a una oficina.

Todas las modalidades de pago:

Web de ATM

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Próximos vencimientos del Impuesto Automotor 2026

Luego del cierre de esta etapa, el calendario de ATM continuará con las siguientes fechas:

  • Cuota 3: hasta el 31 de julio.
  • Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
  • Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.

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