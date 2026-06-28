28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Administración Tributaria Mendoza

Impuesto Inmobiliario 2026: ATM recuerda cuándo vence la tercera cuota

Los contribuyentes pueden abonar la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario dentro del plazo previsto. ATM detalló el trámite para obtener el libre deuda.

Vence el Impuesto Inmobiliario 2026: hasta cuándo hay tiempo de pagar,

Vence el Impuesto Inmobiliario 2026: hasta cuándo hay tiempo de pagar,

Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Con el cierre del mes, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) instó a los propietarios de inmuebles a no dejar pasar el vencimiento de la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario 2026. Además, el organismo recordó los beneficios para quienes mantienen sus obligaciones fiscales al día.

Los contribuyentes pueden obtener el boleto y realizar el pago de manera digital a través de las opciones "Descargar Boleto" y "Pagar Online" disponibles en el sitio web oficial del organismo.

El cronograma de vencimientos es el siguiente:

  • Cuota 3: hasta el 30 de junio.
  • Cuota 4: hasta el 31 de agosto.
  • Cuota 5: hasta el 30 de octubre.
  • Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

Las modaldidades de pago que ofrece ATM

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adhesión al pago electrónico:

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago sin boleto (indicando número de padrón, patente o CUIT):

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Qué descuentos pueden obtener los contribuyentes

ATM recordó que quienes mantengan sus obligaciones fiscales al día pueden acceder a beneficios acumulativos sobre el impuesto. En ese sentido, se contemplan los siguientes descuentos:

  • 10% de descuento para el inmueble que no registre deuda al 31 de diciembre de 2025.
  • 10% adicional si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.
  • Otro 10% extra cuando el contribuyente no posee deuda exigible o la tiene regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones tributarias.

Cómo obtener el libre deuda

Los contribuyentes que necesiten emitir el certificado de libre deuda deberán ingresar a la Oficina Virtual de ATM utilizando CUIT y clave personal. Una vez dentro de la plataforma, podrán consultar los dominios asociados a su CUIT y generar la constancia correspondiente.

El trámite se realiza desde la sección de accesos directos, donde se debe seleccionar Impuesto Inmobiliario o Automotor y luego la opción "Emisión de libre deuda". Tras completar los datos requeridos y elegir el dominio, el comprobante podrá imprimirse o descargarse en formato digital.

Qué ocurre si existe un plan de pagos vigente

ATM aclaró que no será posible emitir el libre deuda cuando el contribuyente tenga un plan de deuda vigente, ya que la obligación tributaria aún se considera pendiente de cancelación.

En esos casos, la alternativa es solicitar una Constancia de Cumplimiento Fiscal, disponible también desde la Oficina Virtual, ingresando a Mis Trámites, luego a la sección General y seleccionando la opción "Constancia de cumplimiento fiscal", documento que puede imprimirse o descargarse según la necesidad del usuario.

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