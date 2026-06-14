14 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Deuda

Cómo obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera online en Mendoza

Los contribuyentes mendocinos pueden gestionar el Libre Deuda Inmobiliario a través de la Oficina Virtual de ATM. Qué hacer si el inmueble tiene un plan de pagos vigente.

El trámite se puede gestionar a través de la Oficina Virtual de ATM.

El trámite se puede gestionar a través de la Oficina Virtual de ATM.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Los contribuyentes de Mendoza ya pueden obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera completamente online. El trámite se realiza a través de la plataforma digital de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), sin necesidad de presentarse de manera presencial.

Para acceder al certificado, los usuarios deben ingresar con su CUIT y clave fiscal a la Oficina Virtual disponible en la página web oficial de ATM. Una vez dentro del sistema, podrán visualizar los inmuebles asociados al CUIT utilizado para realizar la consulta.

Cómo emitir el Libre Deuda Inmobiliario

Dentro de la Oficina Virtual, los contribuyentes deben dirigirse a la pestaña Atajos, seleccionar la opción Impuesto Inmobiliario y luego hacer clic en Emitir Libre Deuda Inmobiliario.

Tras completar los datos requeridos y elegir el inmueble correspondiente, el sistema habilitará la opción Imprimir Libre Deuda, que permite descargar el documento en formato PDF o imprimirlo en papel para su presentación.

Sin embargo, desde ATM aclararon que aquellos contribuyentes que mantengan un plan de pagos vigente sobre el inmueble no podrán acceder al Libre Deuda Inmobiliario. Esto se debe a que, aunque exista un acuerdo de financiación activo, la propiedad continúa registrando deuda pendiente de cancelación, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para la emisión del certificado de libre deuda.

ATM
Los contribuyentes de Mendoza ya pueden obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera completamente online.

Los contribuyentes de Mendoza ya pueden obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera completamente online.

Cómo obtener la Constancia de Cumplimiento Fiscal

En estos casos, los contribuyentes podrán gestionar una Constancia de Cumplimiento Fiscal, documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones asumidas dentro del plan de pagos vigente.

Para obtenerla, deberán ingresar a la Oficina Virtual de ATM y dirigirse a la sección Mis Trámites. Luego, seleccionar la pestaña General, hacer clic en Constancia de Cumplimiento Fiscal y finalmente imprimir el documento correspondiente.

La digitalización de estos trámites permite agilizar la gestión tributaria y facilita a los contribuyentes el acceso a documentación necesaria para distintas operaciones vinculadas a sus inmuebles.

Temas
Seguí leyendo

Superávit récord, pero los dólares siguen huyendo al colchón

Alarma por las deudas: 5,3 millones de argentinos ya no pueden cumplir con sus pagos

Del RIGI al Súper RIGI, la oportunidad de convertir a Mendoza en un polo industrial y tecnológico

El producto italiano que encontró en Mendoza un nuevo hogar y promete revolucionar el mercado

Milei celebra la suba de calificación, pero la economía real sigue en retroceso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de junio de 2026

El hotel que acompañó el boom del enoturismo en Mendoza cumple 25 años

IMPSA vuelve al centro de la escena internacional: qué hará en Venezuela

Lee además
Empleo no registrado: cómo acceder al nuevo régimen de ARCA para regularizar trabajadores

Empleadores podrán regularizar a su personal con importantes beneficios: de qué se trata
Qué harán los mendocinos con el aguinaldo: ¿pagar deudas, ahorrarlo o irse de vacaciones?

¿Deudas, ahorro o vacaciones? El aguinaldo parece tener un destino claro
LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de junio de 2026

Las Más Leídas

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2432 y números ganadores del domingo 14 de junio

Conocé todos los ganadores del Telekino de este domingo 14 de junio

Mundial 2026 en vivo: se abieron los arcos y Países Bajos vence a Japón 2 a 1 EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: se abieron los arcos y Países Bajos vence a Japón 2 a 1

Pocho Sosa fue homenajeado en Ciudad de Mendoza en abril pasado. video

Falleció Pocho Sosa, el cantor que llevó la tonada mendocina a todo el país

Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal.

De reunión familiar a persecución policial: por qué detuvieron a 6 personas en Luján