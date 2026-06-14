Cómo obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera online en Mendoza

El trámite se puede gestionar a través de la Oficina Virtual de ATM.

Los contribuyentes de Mendoza ya pueden obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera completamente online. El trámite se realiza a través de la plataforma digital de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) , sin necesidad de presentarse de manera presencial.

Para acceder al certificado, los usuarios deben ingresar con su CUIT y clave fiscal a la Oficina Virtual disponible en la página web oficial de ATM . Una vez dentro del sistema, podrán visualizar los inmuebles asociados al CUIT utilizado para realizar la consulta.

Dentro de la Oficina Virtual, los contribuyentes deben dirigirse a la pestaña Atajos , seleccionar la opción Impuesto Inmobiliario y luego hacer clic en Emitir Libre Deuda Inmobiliario .

Tras completar los datos requeridos y elegir el inmueble correspondiente, el sistema habilitará la opción Imprimir Libre Deuda , que permite descargar el documento en formato PDF o imprimirlo en papel para su presentación.

Sin embargo, desde ATM aclararon que aquellos contribuyentes que mantengan un plan de pagos vigente sobre el inmueble no podrán acceder al Libre Deuda Inmobiliario. Esto se debe a que, aunque exista un acuerdo de financiación activo, la propiedad continúa registrando deuda pendiente de cancelación, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para la emisión del certificado de libre deuda.

ATM Los contribuyentes de Mendoza ya pueden obtener el Libre Deuda Inmobiliario de manera completamente online.

Cómo obtener la Constancia de Cumplimiento Fiscal

En estos casos, los contribuyentes podrán gestionar una Constancia de Cumplimiento Fiscal, documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones asumidas dentro del plan de pagos vigente.

Para obtenerla, deberán ingresar a la Oficina Virtual de ATM y dirigirse a la sección Mis Trámites. Luego, seleccionar la pestaña General, hacer clic en Constancia de Cumplimiento Fiscal y finalmente imprimir el documento correspondiente.

La digitalización de estos trámites permite agilizar la gestión tributaria y facilita a los contribuyentes el acceso a documentación necesaria para distintas operaciones vinculadas a sus inmuebles.