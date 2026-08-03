3 de agosto de 2026
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Comercio

Foro Nacional de Comercio 2026: cuándo es, cómo participar y quiénes serán los expositores

El Foro Nacional de Comercio 2026 reunirá en Mendoza a referentes del sector para analizar desafíos y tendencias. Cuándo y cómo inscribirse.

Foro Nacional de Comercio 2026: cuándo es, cómo participar y quiénes serán los expositores

Foro Nacional de Comercio 2026: cuándo es, cómo participar y quiénes serán los expositores

Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, junto con la Federación Económica de Mendoza (FEM), realizará la cuarta edición del Foro Nacional de Comercio Mendoza 2026, un encuentro que se consolidó como uno de los principales espacios de capacitación y análisis para el sector comercial de la provincia.

La actividad tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, de 8 a 14, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. La participación será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa y los cupos serán limitados.

Desde la organización señalaron que el objetivo de esta nueva edición es acercar herramientas concretas para fortalecer la competitividad de comerciantes, pymes y emprendedores, incorporando conocimientos sobre innovación, economía, toma de decisiones y nuevas formas de hacer negocios.

Conferencias, experiencias interactivas y networking

La jornada comenzará con la acreditación de los participantes y una apertura institucional. Luego se desarrollarán conferencias magistrales y espacios de intercambio orientados a quienes forman parte de la actividad comercial.

El objetivo de fortalecer la competitividad de comerciantes, pymes y emprendedores.

El objetivo de fortalecer la competitividad de comerciantes, pymes y emprendedores.

Entre los expositores confirmados se encuentra Juan Retali, quien brindará la conferencia "La ventaja invisible detrás del crecimiento de nuestros negocios", centrada en estrategias para potenciar el desarrollo empresarial.

El programa también incluirá una experiencia interactiva denominada "Decidir en tiempo real", enfocada en la toma de decisiones aplicada a situaciones concretas del comercio. Más tarde se realizará un espacio de café y networking pensado para promover el intercambio entre empresarios, especialistas y asistentes.

Los ejes que marcarán la agenda del foro

Otro de los disertantes será el economista Damián Di Pace, quien ofrecerá una conferencia sobre el contexto económico actual y compartirá herramientas para la planificación y la toma de decisiones estratégicas.

La programación también contempla el bloque "Lado B del éxito", un espacio en el que empresarios expondrán experiencias reales, aprendizajes y errores que pueden convertirse en oportunidades de crecimiento para otros emprendedores.

El cierre estará a cargo del analista político y conferencista Andrés Malamud, quien abordará distintos temas vinculados con la actualidad.

Apuesta por la capacitación del sector comercial

Desde el Ministerio de Producción y la FEM destacaron que el Foro Nacional de Comercio se transformó en un ámbito de referencia para el sector al promover la capacitación, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema comercial mendocino.

En ese marco, el subsecretario de Comercio, Industria y Logística, Alberto Marengo, sostuvo: "El Foro de Comercio se ha consolidado como un espacio estratégico para acompañar el crecimiento del sector comercial mendocino". Además, afirmó que la iniciativa busca acercar herramientas, experiencias exitosas y el conocimiento de especialistas para ayudar a comerciantes, pymes y emprendedores a afrontar los desafíos actuales con una mirada innovadora.

El propósito es brindar herramientas y conocimiento de especialistas para ayudar a comerciantes, pymes y emprendedores.

El propósito es brindar herramientas y conocimiento de especialistas para ayudar a comerciantes, pymes y emprendedores.

Por su parte, Leandro Roldán, director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, remarcó que estos espacios permiten incorporar nuevas herramientas, analizar las tendencias del mercado y fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas frente a un contexto económico desafiante.

Cronograma

  • 8.00 a 8.45: Acreditación.
  • 8.45 a 9.15: Apertura institucional.
  • 9.15 a 10.15: Conferencia inicial: La ventaja invisible detrás del crecimiento de nuestros negocios, a cargo de Juan Retali.
  • 10.15 a 11.00: “Decidir en tiempo real” – Experiencia interactiva que beneficia a tu comercio.
  • 11.00 a 11.45: Café y networking | “Conectá con expertos, explorá herramientas y llévate ideas para aplicar”.
  • 11.45 a 12.30: Economía en el actual contexto: qué decisiones tomar, a cargo de Damián Di Pace.
  • 12.30 a 13.15: Bloque Lado B del éxito: testimonios sobre lo que no hay que hacer.
  • 13.15 a 14.00: Conferencia magistral a cargo del reconocido conferencista internacional Andrés Malamud.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 3 de agosto hasta el 3 de septiembre y deberán realizarse a través de un formulario digital. El encuentro será gratuito, con cupos limitados.

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