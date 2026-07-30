Qué hacer en Espacio Costanera: las opciones para comer, comprar y divertirse en Mendoza

Guía de Espacio Costanera: locales, gastronomía, juegos y planes para toda la familia

El centro comercial Espacio Costanera , ubicado sobre Avenida Gobernador Ricardo Videla, busca convertirse en mucho más que un lugar de paso para mendocinos y turistas. El nuevo paseo combina propuestas comerciales, gastronomía, entretenimiento y servicios pensados para todas las edades.

La inauguración del complejo sumó un nuevo atractivo a una zona estratégica del Área Metropolitana . El sector cuenta con accesos renovados, estacionamiento y una variada oferta que permite armar distintos planes sin necesidad de trasladarse a otro punto de la ciudad. Pero, ¿qué se puede hacer en Espacio Costanera ? En esta nota te contamos.

Una de las principales propuestas del nuevo paseo es la posibilidad de recorrer locales de distintos rubros en un mismo lugar. Entre las alternativas se encuentra Sporting , con una propuesta de outlet deportivo que reúne indumentaria, calzado y artículos para entrenamiento. También están Hello Beauty , con productos de belleza, perfumería y accesorios, y Lumi , orientado a tecnología y artículos útiles para viajes y uso cotidiano.

La oferta comercial permite pensar en diferentes tipos de compras: desde renovar zapatillas o ropa deportiva hasta conseguir accesorios para el celular, un regalo de último momento o productos que pueden resultar útiles durante un viaje.

En el imponente outlet de Sporting se puede encontrar zapatillas, calzas o artículos deportivos necesarios para arrancar con una rutina fitness.

En Espacio Costanera, los visitantes pueden encontrar locales de indumentaria, tecnología, belleza y otros rubros en un mismo paseo. Foto: Cristian Lozano

Comer antes de viajar, al llegar o simplemente salir a comer

Otra de las grandes apuestas de Espacio Costanera está en la gastronomía. El patio de comidas reúne propuestas conocidas y alternativas locales para distintos momentos del día.

Entre las opciones aparecen McDonald's, KFC, Pala Negra, Roast Grill, Ferruccio Soppelsa y Havanna, con alternativas que van desde hamburguesas y pollo hasta pizzas, carnes, helados, café, pastelería, chocolates y alfajores.

El paseo también busca convertirse en una alternativa para familias y grupos de amigos que quieran compartir una salida. Foto: Cristian Lozano

Así, la propuesta puede adaptarse a diferentes situaciones: una comida rápida antes de subir a un colectivo, una merienda mientras se espera a alguien, una cena después de un viaje o simplemente una salida para compartir con amigos o familia.

Además, la presencia de marcas gastronómicas reconocidas y de una propuesta local permite que el paseo también funcione como una alternativa para quienes no tienen que viajar y buscan un lugar diferente para comer.

La oferta gastronómica de Espacio Costanera reúne opciones para comer, merendar o hacer una pausa antes de viajar. Foto: Cristian Lozano

Juegos y entretenimiento para grandes y chicos

La propuesta no se agota allí. Uno de los espacios que más llama la atención es Match, el sector de entretenimiento que reúne arcades, juegos cooperativos, hockey de mesa y máquinas de garra con premios.

El sector de entretenimiento ofrece juegos arcade, máquinas de premios y propuestas recreativas para grandes y chicos. Foto: Cristian Lozano

El espacio está pensado especialmente para los más chicos, aunque la propuesta también recupera los clásicos “fichines” que pueden resultar atractivos para adolescentes y adultos.

Un lugar para recibir grupos que llegan a Mendoza

La ubicación de Espacio Costanera, junto a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, también abre una posibilidad especialmente interesante para el turismo y los viajes grupales.

La idea contempla que, eventualmente, pueda funcionar allí un espacio destinado a recibir o despedir contingentes. Esto permitiría generar un punto de encuentro para grupos de egresados, equipos y clubes deportivos que lleguen a Mendoza para competir, delegaciones, excursiones y contingentes vinculados a tours de compras.

Por su ubicación estratégica, Espacio Costanera podría funcionar como punto de encuentro para egresados, equipos deportivos y otros contingentes. Foto: Cristian Lozano

La posibilidad cobra especial sentido por la combinación de servicios que ofrece el paseo: mientras un grupo espera la llegada o salida de su transporte, puede acceder a opciones gastronómicas, realizar compras o utilizar los espacios de entretenimiento.

Con su combinación de comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios para viajeros, Espacio Costanera se suma al circuito de paseos comerciales del Gran Mendoza. Su ubicación estratégica, junto a uno de los principales puntos de ingreso y salida de la provincia, le da además un perfil diferente al de otros centros comerciales.

Mucho más que una parada: las opciones que sorprenden en Espacio Costanera Foto: Cristian Lozano

La apuesta es que quienes recorren Mendoza o quienes simplemente buscan un lugar para pasar unas horas encuentren allí distintas alternativas en un mismo recorrido.