El Gobierno de San Juan puso edificios públicos a disposición para despedir a las víctimas.

En medio de la conmoción que provocó la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto , en el departamento Valle Fértil, el Gobierno de la provincia de San Juan anunció que pondrá a disposición distintos edificios públicos para la realización de los homenajes y ceremonias de despedida de las siete víctimas fatales del accidente.

La información fue confirmada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que la prioridad del Ejecutivo provincial tras la tragedia aérea en la que murieron siete personas , es acompañar a las familias y respetar las decisiones que adopten sobre la modalidad del último adiós.

Según indicó el funcionario, el gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los edificios provinciales que puedan resultar necesarios estén disponibles para los familiares.

Entre los espacios ofrecidos se encuentran el Centro de Convenciones y el edificio de Bomberos . Además, la Vicegobernación puso a disposición la sede de la Legislatura provincial para la realización de las ceremonias, en caso de que así lo decidan los allegados de las víctimas.

A esta iniciativa también se sumó la Iglesia Católica. De acuerdo con Achem, el obispo de San Juan y el padre Andrés ofrecieron la Catedral de San Juan para la celebración de misas o ceremonias religiosas, siempre que esa sea la voluntad de las familias.

Contención y respeto

El secretario General remarcó que el eje del acompañamiento institucional estará puesto en contener a los familiares y respetar el proceso de duelo, por encima del rol público que desempeñaban las personas fallecidas.

En ese sentido, también convocó a la comunidad sanjuanina a acompañar el difícil momento con respeto y solidaridad, ya sea mediante una oración o con gestos de acompañamiento hacia los familiares y allegados de las víctimas.

La provincia atraviesa tres días de duelo oficial decretados por el Gobierno sanjuanino tras el accidente, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta y se suspendieron los actos oficiales de carácter festivo, aunque la actividad administrativa y el dictado de clases continúan con normalidad.