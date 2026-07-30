Tragedia en San Juan: así será el operativo para rescatar a las siete víctimas del helicóptero caído

Tras la tragedia ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto , en la provincia de San Juan , este jueves comenzó el operativo destinado a recuperar los cuerpos de las siete personas fallecidas . Las tareas de recuperación de los cuerpos están a cargo de la policía local , con apoyo de otras fuerzas de seguridad .

El operativo comenzó durante la madrugada y fue planificado para realizarse principalmente por tierra debido a las características del terreno y a las condiciones climáticas que afectan al sector.

Los rescatistas pasaron la noche en un refugio de montaña cercano al lugar del accidente. Cerca de las 5 de la mañana iniciaron el descenso hacia el Refugio Los Arrieros , en un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros que deberá realizarse a pie .

Las características del terreno obligan a los equipos a avanzar primero en camionetas hasta el punto donde la geografía permita el ingreso de vehículos. Desde allí, los efectivos deberán continuar a pie, cargando camillas y el equipamiento necesario para retirar a las víctimas .

Un operativo condicionado por el terreno y la neblina

El helicóptero cayó en un sector inhóspito del Parque Provincial, caracterizado por quebradas, pendientes pronunciadas y caminos de difícil transitabilidad. A esto se suma la presencia de una densa neblina sobre la zona, lo que también complica la posibilidad de que otro helicóptero colabore con el traslado.

La ubicación del siniestro fue identificada mediante un sobrevuelo realizado desde el Parque Nacional Talampaya. Foto: Diario de Cuyo

Por su parte, Gendarmería Nacional mantiene cerrado el perímetro del accidente. Durante la noche del miércoles se restringió por completo el acceso de vehículos particulares y periodistas, con el objetivo de preservar la escena y evitar que se alteren elementos que puedan resultar determinantes para la investigación.

Los cuerpos serán trasladados a la morgue judicial

Una vez que los equipos logren retirar los cuerpos del lugar del accidente, serán trasladados hasta la morgue judicial instalada en Valle Fértil. Allí se realizarán las autopsias y continuarán las actuaciones ordenadas por la Justicia. En paralelo, la Justicia Federal avanzará con las pericias sobre los restos de la aeronave y la escena del accidente. El objetivo será establecer qué ocurrió durante los minutos previos a la caída y determinar las causas que provocaron el siniestro.

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, explicó que la prioridad es completar el traslado lo antes posible para brindar una respuesta a los familiares de las víctimas. También remarcó que el lugar permanecerá preservado y bajo custodia para evitar que se modifique cualquier evidencia que pueda contribuir a esclarecer el accidente.

Por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente. Foto: Gentileza Tiempo de San Juan

La tragedia que conmocionó a San Juan

El contacto con la aeronave se perdió cerca de las 10.30 del miércoles y, después de varias horas de búsqueda, los equipos lograron localizarla en una zona de complicado acceso. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que los ocupantes habían fallecido.

Entre las víctimas había integrantes de la tripulación y especialistas que participaban de una misión oficial vinculada al monitoreo ambiental.

La tragedia generó una fuerte conmoción que se extendió, en pocas horas, a todo el país. Tras conocerse el accidente, el Gobierno de San Juan decretó duelo y suspendió las actividades oficiales y los eventos públicos previstos para este jueves. En Mendoza, el mandatario Alfredo Cornejo lamentó el suceso "de enorme dolor" que enluta a Cuyo y manifestó su pesar por "la pérdida de las siete personas que fallecieron mientras se dirigían a una capacitación sobre combate de incendios forestales".

Ahora, la prioridad está puesta en completar la recuperación de las siete víctimas y trasladarlas para las correspondientes autopsias. Al mismo tiempo, el resguardo de la escena y las pericias sobre la aeronave serán determinantes para reconstruir qué sucedió y avanzar en el esclarecimiento de la tragedia.