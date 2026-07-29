29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de San Juan

El último video de las víctimas de San Juan: "Estaban felices de capacitar para ayudar a los demás"

Las imágenes fueron tomadas por un equipo de periodistas que volaron un día antes en el mismo helicóptero de la tragedia. Qué decían dos de las víctimas fatales.

El equipo de periodistas que grabó un informe en el helicóptero, un día antes de la tragedia.

El equipo de periodistas que grabó un informe en el helicóptero, un día antes de la tragedia.

Por Sitio Andino Sociedad

Un informe televisivo grabado apenas un día antes de la tragedia aérea en San Juan se convirtió en un documento clave y estremecedor: muestra el funcionamiento del helicóptero siniestrado y registra los testimonios de dos de las víctimas fatales, que hablaban con entusiasmo sobre su tarea.

El material fue realizado por un equipo de Canal 8 de San Juan, que abordó la aeronave durante una capacitación nacional sobre combate de incendios forestales. Menos de 24 horas después, ese mismo helicóptero se precipitó a tierra en el Parque Provincial Ischigualasto, con un saldo de siete muertos.

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Tragedia aérea en San Juan: un registro que se volvió testimonio

Durante la cobertura, los periodistas recorrieron el helicóptero desde su interior, registraron maniobras en pleno vuelo y dialogaron con la tripulación, en el marco de un entrenamiento destinado a coordinar protocolos entre brigadistas, bomberos y pilotos.

Lo que inicialmente buscaba mostrar el nivel de preparación de los equipos que combaten incendios terminó transformándose en uno de los últimos registros audiovisuales de la tripulación.

Entre las imágenes, se observa el funcionamiento del sistema de carga y descarga de agua y las tareas que realiza la aeronave en operativos reales, en un contexto de capacitación impulsado por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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Tragedia en San Juan: “Se sentían felices de ayudar”

La periodista Marisa Gil, que participó del informe, relató en Canal 7 de Mendoza cómo fue ese contacto directo con parte de la tripulación, hoy fallecida. “Nos subimos con ellos, Matías (Valenzuela), piloto, y Andrés (Bosch), de copiloto, dos de las víctimas, que nos fueron mostrando cómo activan el agua cuando sobrevuelan un incendio”, contó.

Además, recordó el clima de la entrevista: “Les hicimos la última nota en la que nos expresaban que era el mejor trabajo y se sentían muy felices de poder capacitar a la gente para ayudar a los demás”.

Gil también destacó el perfil de quienes integraban el operativo: “Eran altos cargos ejecutivos de la Policía de San Juan, pero también gente muy querida y profesional”, y admitió el impacto que generó la noticia: “Estamos muy consternados y shockeados por la situación”.

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El trágico accidente en San Juan y las víctimas

El helicóptero, un Bell 412, se estrelló cuando se dirigía hacia La Rioja para sumarse a un operativo contra incendios forestales, tras haber participado de la jornada de capacitación.

El accidente ocurrió en la zona del Parque Provincial Ischigualasto y es investigado por la Justicia Federal, mientras se intentan determinar las causas del siniestro.

Las víctimas fueron:

  • Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan
  • Germán Videla, subjefe de la Policía provincial
  • Rubén Castro, jefe de Bomberos
  • Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos
  • Matías Valenzuela, piloto
  • Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias

Según se informó, todos formaban parte de equipos clave en la respuesta ante emergencias, lo que profundizó el impacto de la tragedia.

En ese contexto, el video grabado el día previo adquirió un valor simbólico y documental, al reflejar las últimas horas de trabajo de quienes dedicaban su vida a la prevención y combate de incendios.

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