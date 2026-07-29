Nueva Panamericana-Ruta 82 ya tiene 50% de avance y acelera su transformación hacia Cacheuta

La transformación de la Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82 continúa en ejecución. Actualmente, los trabajos, que abarcan 22 kilómetros entre la rotonda Gobernador Ortiz y Cacheuta , registran un avance de 50% y representan una inversión de 40 millones de dólares.

Durante una recorrida por la obra, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , junto al administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) , Osvaldo Romagnoli , supervisó los distintos frentes de trabajo y el avance de las intervenciones que mejorarán la conectividad, la seguridad vial y la infraestructura de uno de los principales corredores turísticos de Mendoza.

Mema destacó que la obra avanza de acuerdo con lo previsto y remarcó la magnitud de las intervenciones que no son visibles a simple vista. “Ya lleva un 50% de avance y un tercio de la traza está asfaltada. Pero esta obra va mucho más allá de la calzada: incluye siete puentes nuevos, obras hidráulicas, colectoras, mejoras para Cacheuta y una nueva infraestructura de seguridad . Todo lo que no se ve es tan importante como lo que se ve, porque es lo que garantiza que esta ruta se mantenga en el tiempo”, señaló el ministro.

La obra lleva un 50% de avance y un tercio de la traza está asfaltada.

Por su parte, Romagnoli manifestó que “la obra, en general, pero sobre todo en el tramo de Las Compuertas y Blanco Encalada , tiene una ejecución que no solo contempla la carpeta asfáltica como prioridad sino también los pasajes transversales que permite que el agua que la atraviesa a través de las descargas aluvionales se conduzca y se ordene. Estamos en una situación muy importante para recalificar este lugar, que es muy emblemático, muy importante y que agilizará el tránsito del turista urbano hacia el sector del perilago de Potrerillos”.

Alcanzamos el 50% de ejecución en la 3° Etapa de la Ruta 82 (22 km entre Rotonda Ortiz y Cacheuta).



Más allá de la inversión, son decisiones clave para la Mendoza que viene:

• Ingeniería aluvional: obras bajo superficie para cuidar la calzada y evitar contratiempos.

•… pic.twitter.com/izDdShlYzu — Natalio Mema (@NatalioMema) July 28, 2026

Qué trabajos se harán en la Nueva Panamericana – Ruta Provincial 82

La obra contempla el reencarpetado de la traza principal, la construcción de colectoras para vecinos, ciclovía, dársenas para transporte público, cuatro retornos, dos intercambiadores con iluminación LED, puentes alcantarilla, obras aluvionales, el desplazamiento de servicios públicos y la urbanización de la villa de Cacheuta, con nuevas playas de estacionamiento, locales comerciales y la puesta en valor del entorno. Además, incluye la construcción del nuevo destacamento para la Subcomisaría de Las Compuertas.

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En la actualidad ya fueron finalizados el nuevo encarpetado asfáltico con demarcación vial hasta la rotonda de Roque Sáenz Peña, los dos primeros retornos, la primera rotonda, el microaglomerado entre el puente Frasca y el túnel Cacheuta-Potrerillos, parte de las colectoras y dos puentes alcantarilla. En paralelo, continúan las tareas de pavimentación, la construcción de la segunda rotonda, nuevos retornos, ciclovías, dársenas, puentes y obras hidráulicas.

La tercera etapa completa la transformación integral de la Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82, un corredor estratégico para la conectividad entre el Gran Mendoza, Cacheuta, Potrerillos y las villas de montaña, y mejorará las condiciones de circulación para vecinos, turistas y actividades productivas.