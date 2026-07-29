29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de julio.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 29 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de julio

Ciudad

  • – Entre calles Emilio Civit, Rodríguez, Roca y Martinez de Rozas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Hipólito Hirigoyen, 3 de Febrero, Malvinas Argentinas y Víctor Hugo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle San Francisco del Monte, entre Chacón y calle 345. En calle Urquiza, hacia el sur de San Francisco del Monte y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • – En el Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Juan José Paso y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.00 a 10.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°16, entre callejón Funes y Proyectada J389. En calle Proyectada J553 y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

  • – En Ruta Provincial N°16, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En calle Proyectada J489 y zonas aledañas. Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En la intersección de calles Rodríguez Peña y Gabrielli y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 y Serpa. En callejón Mirasso y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • – En calle 25 de Noviembre, entre Arturo Illia y Carlos Pellegrini. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Derqui, Olazabal, Bombal Sur y La Argentina. En los barrios C.E.C., Bombal y Raíces Del Valle y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Pellegrini, Derqui, Bombal Sur, y Suipacha. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y Escuela 1-564 González Ozo. En el Monasterio del Cristo Orante y Bodega Huentala Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Derinovsky, entre Ruta Nacional N°40 y Navarro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En calle Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Los Dos Pinos, hacia el sur de Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.

Malargüe

  • – En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y El Sosneado. En Puesto Rojas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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