Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de julio.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 29 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y El Sosneado. En Puesto Rojas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Dos Pinos, hacia el sur de Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Derinovsky, entre Ruta Nacional N°40 y Navarro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y Escuela 1-564 González Ozo. En el Monasterio del Cristo Orante y Bodega Huentala Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 29 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/3AzafK9pDR

– Entre calles Derqui, Olazabal, Bombal Sur y La Argentina. En los barrios C.E.C., Bombal y Raíces Del Valle y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle 25 de Noviembre, entre Arturo Illia y Carlos Pellegrini. De 14.30 a 18.30 h.

– En el lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 y Serpa. En callejón Mirasso y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.45 a 12.45 h.

– En la intersección de calles Rodríguez Peña y Gabrielli y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°16, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En calle Proyectada J489 y zonas aledañas. Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

– En Ruta Provincial N°16, entre callejón Funes y Proyectada J389. En calle Proyectada J553 y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

– En el Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Juan José Paso y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.00 a 10.30 h.

– En calle San Francisco del Monte, entre Chacón y calle 345. En calle Urquiza, hacia el sur de San Francisco del Monte y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Hipólito Hirigoyen, 3 de Febrero, Malvinas Argentinas y Víctor Hugo. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas