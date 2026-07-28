Se viene el aniversario del Quini 6 con un histórico premio en dólares: cuándo se sortea y cómo jugar

El sorteo del Quini 6 del domingo 9 de agosto , correspondiente al concurso Nº 3397 , será una edición especial por el 38º aniversario del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe . Por única vez, pondrá en juego un premio de 3 millones de dólares ( libres de impuestos ) y ya se conocen los requisitos para participar.

El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

Para participar del Sorteo Extraordinario Aniversario , el valor de la apuesta se mantendrá en $3.000 . El premio en dólares se incorporará a la modalidad Siempre Sale y, además, se sumará a los pozos acumulados de las modalidades tradicionales, que en esta edición tendrán ganadores garantizados.

Aunque el mecanismo del sorteo será el habitual, esta edición extraordinaria tendrá como principal atractivo un pozo de 3 millones de dólares .

Según informó la página oficial del Quini 6, el premio será abonado en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre del 7 de agosto. De esta manera, el ganador recibirá el equivalente en moneda nacional al valor del premio expresado en dólares.

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¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.