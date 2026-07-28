La DGE abre las inscripciones para el Congreso de Matemática 5.0 en Mendoza: cómo participar

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) abrió la inscripción para el Congreso de Matemática 5.0 , un espacio de formación que reunirá en la provincia de Mendoza a especialistas, docentes e investigadores. La propuesta busca impulsar nuevas estrategias de enseñanza con foco en el pensamiento crítico , la creatividad y el uso responsable de la tecnología.

El encuentro se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Centro de Congresos y Exposiciones y forma parte del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de Habilidades en Matemáticas.

Durante las dos jornadas habrá ponencias y talleres específicos para los distintos niveles educativos. Además, el recorrido formativo promoverá una mirada interdisciplinaria que ubica a la persona en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, con estrategias orientadas a responder a los desafíos actuales de la educación.

Entre los principales invitados se destacan reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Participarán el matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón , profesor de lenguajes y sistemas; la doctora en ciencias matemáticas María Laura Pezzatti ; la docente finlandesa especializada en saberes digitales Marta López Makinen ; y el referente en educación y tecnología Pablo Aristizabal . También estarán presentes expositores locales y regionales.

En cuanto al cronograma de inscripción, la DGE informó que las instituciones educativas podrán registrar a sus docentes hasta el 5 de agosto. Posteriormente, se abrirá una instancia de inscripción general para todos los interesados, que estará disponible entre el 6 y el 13 de agosto.

En cuanto al cronograma de inscripción, la DGE informó que las instituciones educativas podrán registrar a sus docentes hasta el 5 de agosto.

Fechas clave del Congreso de Matemática 5.0

27 y 28 de agosto: realización del congreso en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza;

realización del congreso en el Hasta el 5 de agosto: inscripción institucional de docentes;

inscripción institucional de docentes; Del 6 al 13 de agosto: inscripción abierta al público.

Las personas interesadas en participar podrán completar el proceso de inscripción a través del sitio oficial del congreso (https://congreso-matematica.vercel.app ). Además, en el portal educativo de Mendoza (www.mendoza.edu.ar) estará disponible toda la información vinculada con los horarios, el cronograma de actividades, las temáticas y el listado completo de expositores.