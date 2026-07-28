28 de julio de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE abre las inscripciones para el Congreso de Matemática 5.0 en Mendoza: cómo participar

El Congreso de Matemática 5.0, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales, se celebrará en agosto. El encuentro ofrecerá talleres y ponencias para fortalecer la enseñanza.

Dirección General de Escuelas: docentes de Mendoza ya pueden anotarse al Congreso de Matemática 5.0.

Dirección General de Escuelas: docentes de Mendoza ya pueden anotarse al Congreso de Matemática 5.0.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió la inscripción para el Congreso de Matemática 5.0, un espacio de formación que reunirá en la provincia de Mendoza a especialistas, docentes e investigadores. La propuesta busca impulsar nuevas estrategias de enseñanza con foco en el pensamiento crítico, la creatividad y el uso responsable de la tecnología.

El encuentro se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Centro de Congresos y Exposiciones y forma parte del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de Habilidades en Matemáticas.

Educación 5.0: el encuentro que promete revolucionar la forma de aprender matemática

Durante las dos jornadas habrá ponencias y talleres específicos para los distintos niveles educativos. Además, el recorrido formativo promoverá una mirada interdisciplinaria que ubica a la persona en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, con estrategias orientadas a responder a los desafíos actuales de la educación.

Entre los principales invitados se destacan reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Participarán el matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de lenguajes y sistemas; la doctora en ciencias matemáticas María Laura Pezzatti; la docente finlandesa especializada en saberes digitales Marta López Makinen; y el referente en educación y tecnología Pablo Aristizabal. También estarán presentes expositores locales y regionales.

En cuanto al cronograma de inscripción, la DGE informó que las instituciones educativas podrán registrar a sus docentes hasta el 5 de agosto. Posteriormente, se abrirá una instancia de inscripción general para todos los interesados, que estará disponible entre el 6 y el 13 de agosto.

En cuanto al cronograma de inscripción, la DGE informó que las instituciones educativas podrán registrar a sus docentes hasta el 5 de agosto.

En cuanto al cronograma de inscripción, la DGE informó que las instituciones educativas podrán registrar a sus docentes hasta el 5 de agosto.

Fechas clave del Congreso de Matemática 5.0

  • 27 y 28 de agosto: realización del congreso en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza;
  • Hasta el 5 de agosto: inscripción institucional de docentes;
  • Del 6 al 13 de agosto: inscripción abierta al público.

Las personas interesadas en participar podrán completar el proceso de inscripción a través del sitio oficial del congreso (https://congreso-matematica.vercel.app ). Además, en el portal educativo de Mendoza (www.mendoza.edu.ar) estará disponible toda la información vinculada con los horarios, el cronograma de actividades, las temáticas y el listado completo de expositores.

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