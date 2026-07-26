Mendoza realizará un encuentro provincial para prevenir la trata de personas

Encuentro en Mendoza para prevenir la trata de personas.

Bajo el lema “Cambiando el guion: de historias invisibles a redes de cuidados” , la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE) , realizará un encuentro en Mendoza para la prevención de la trata de personas .

La jornada tendrá lugar el próximo martes 28 de julio, de 8.30 a 12.30 , en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc , en Guaymallén.

La actividad estará destinada a estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada . Debido a que los cupos son limitados, será indispensable completar previamente la inscripción.

El encuentro se desarrollará en el marco del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026 , impulsado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover la participación activa de los estudiantes, brindar herramientas para identificar factores de riesgo y generar una reflexión crítica sobre las distintas modalidades de trata y explotación.

También se buscará fortalecer el rol de las juventudes como agentes multiplicadores de información y promotores de una cultura del cuidado dentro de sus comunidades educativas.

La iniciativa apunta a contribuir a la construcción de entornos escolares seguros, inclusivos y comprometidos con el desarrollo integral y la convivencia democrática.

El riesgo de la captación en entornos digitales

La titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, destacó la importancia de proporcionar herramientas de detección temprana a los adolescentes y fortalecer las redes de cuidado dentro de las escuelas.

“Queremos dotar a los jóvenes estudiantes de cuarto y quinto año de herramientas de detección temprana y fortalecer las redes de cuidado en las escuelas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el abordaje de la trata de personas en el ámbito educativo debe superar un modelo únicamente informativo para avanzar hacia la construcción de una verdadera red de contención.

“Las redes de trata operan capitalizando vulnerabilidades emocionales, económicas o sociales y utilizan tácticas de captación cada vez más sofisticadas, especialmente en los entornos digitales”, advirtió Gannam.

Quiénes participarán de la jornada

El encuentro contará con la participación de referentes de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Programa de Educación en Afectividad y Sexualidad y la Coordinación Regional del Comité contra la Trata, Explotación de Personas, Protección y Asistencia a Víctimas de Cuyo.

También intervendrán representantes de la productora Río Films y de la Coordinación de Educación Artística de la Dirección General de Escuelas.

Según explicó Gannam, la educación entre pares y la formación de redes de cuidado constituyen herramientas fundamentales para prevenir los mecanismos de captación. “La escuela se consolida como un entorno seguro, comprometido con el desarrollo integral y la convivencia saludable de nuestros jóvenes”, concluyó.

Quiénes pueden asistir y cómo inscribirse

Cada institución podrá asistir con dos estudiantes menores de 18 años, que se encuentren cursando cuarto o quinto año del Nivel Secundario. Los alumnos deberán estar acompañados por un adulto, preferentemente un docente encargado de Educación Sexual Integral (ESI).

La inscripción es obligatoria y se realiza mediante formularios diferenciados:

Escuelas de gestión estatal: completar el formulario de inscripción.

Escuelas de gestión privada: completar el formulario de inscripción.