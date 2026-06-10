Llega LaChoco Fest a Mendoza: dos días para disfrutar del chocolate, el vino y la gastronomía

Mendoza sumará este invierno una nueva propuesta gastronómica y turística con la llegada de LaChoco Fest , un evento dedicado al universo del chocolate que tendrá su primera edición en la provincia los días sábado 25 y domingo 26 de julio en la Nave Cultural , con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reunirá a chocolateros, pasteleros, cafeterías, bodegas y emprendedores gastronómicos en un espacio pensado para disfrutar de experiencias sensoriales, degustaciones, maridajes y actividades para toda la familia.

Organizado por JUMP Agencia, productora especializada en eventos gastronómicos y experiencias masivas, el encuentro cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y busca consolidarse como una de las propuestas destacadas de la temporada invernal.

LaChoco Fest será el evento ideal para los que disfrutan del chocolate en invierno.

Una fiesta para los amantes del chocolate

LaChoco Fest desembarca por primera vez en la capital mendocina con el objetivo de potenciar el desarrollo económico local, brindar visibilidad a emprendedores y productores regionales, como también fortalecer el posicionamiento de la provincia como destino gastronómico y turístico.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands comerciales, participar en degustaciones, descubrir nuevos productos y disfrutar de propuestas vinculadas al chocolate, la pastelería y el vino. Además, habrá espacios comerciales, actividades en vivo y experiencias especialmente diseñadas para quienes buscan conocer las últimas tendencias del sector gastronómico.

"Estamos muy felices de impulsar LaChoco Fest en Mendoza. Creemos que el chocolate tiene la capacidad de reunir a personas de todas las edades alrededor de experiencias memorables. Nuestro objetivo es crear un evento que combine disfrute, gastronomía, turismo y oportunidades concretas para emprendedores y marcas de toda la región", expresó Sol Ortiz, CEO de JUMP Agencia.

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Impulso al turismo y a los emprendedores

Desde la Ciudad de Mendoza destacaron el impacto que este tipo de iniciativas generan en la economía local. "Este tipo de propuestas generan oportunidades para emprendedores, productores y comercios de Mendoza, al mismo tiempo que enriquecen la oferta turística y cultural. Apostamos a seguir acompañando eventos que promuevan el desarrollo económico, la innovación y la generación de experiencias que atraigan visitantes y beneficien a toda la comunidad", señaló Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital mendocina.

Además, la organización informó que ya se encuentra abierta la convocatoria para empresas y emprendimientos que deseen participar de esta primera edición. La invitación está dirigida a chocolaterías, pastelerías, cafeterías, bodegas, emprendimientos gastronómicos y pymes vinculadas al universo dulce y gourmet, que busquen exhibir y comercializar sus productos ante miles de visitantes.

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Los interesados pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 11 3948-0966 o a través del perfil oficial de Instagram de LaChoco Fest. Con una combinación de sabores, experiencias y oportunidades de negocio, la propuesta promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más atractivos del invierno mendocino.