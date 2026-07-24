Mendoza honra a Patrono Santiago: las celebraciones con misas, procesión y actividades culturales

Mendoza inicia las celebraciones en honor a su Santo Patrono Santiago bajo el lema de este año: “Junto a Santiago, somos cultura y dignidad”. La festividad, que combina fe, cultura y trabajo solidario, abarcará tanto espectáculos artísticos como las tradicionales expresiones de fe popular en las calles céntricas.
Patrono Santiago: actividades en Mendoza para honrarlo en su día.
Foto: Axel Lloret
Patrono Santiago: gala solidaria en el Teatro Independencia
El inicio de las actividades tendrá lugar este viernes a las 20.30, en el Teatro Independencia con la celebración de la Gala de Santiago.
El evento cultural y religioso contará con la dirección general de Mariana Allub y Pablo Perri, director de la última Fiesta Nacional de la Vendimia. La entrada es de carácter solidario, por lo que se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero para ser destinado a quienes más lo necesitan.
Este viernes habrá una gala cultural, religiosa y solidaria en el Independencia.
11.30 – Santa Misa: tras la celebración litúrgica, la imagen del Santo Patrono saldrá al exterior de la parroquia. Mendocinos y turistas podrán disfrutar de la actuación de la Banda de la Policía de Mendoza, Cabo 1° Gustavo Ramet, dirigida por el Oficial Principal Mauricio Salazar junto a 28 músicos. Además, participarán diferentes ballets y agrupaciones de danza de la Ciudad de Mendoza.
Foto: Axel Lloret
15 – Procesión Central: recorrido por las calles del centro mendocino para pedir la bendición del Patrono, presidido por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo.
A las 15 comienza la Procesión Central por las calles de la Ciudad de Mendoza.
Axel Lloret
Al finalizar la procesión – Misa Principal: celebración litúrgica central en las puertas del templo, también a cargo del Arzobispo.
19.30 – Cierre: ingreso definitivo de la imagen del Santo al templo y última misa de la jornada.
Con esta nutrida agenda de fe, cultura y compromiso social, Mendoza se dispone a renovar una de sus tradiciones más arraigadas, invitando a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones y a colaborar de manera activa con quienes más lo necesitan.