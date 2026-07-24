Mendoza honra a Patrono Santiago: las celebraciones con misas, procesión y actividades culturales

Patrono Santiago en Mendoza: guía de actividades, horarios de la procesión y misas. Foto: Axel Lloret

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Por Sitio Andino Sociedad







Mendoza inicia las celebraciones en honor a su Santo Patrono Santiago bajo el lema de este año: “Junto a Santiago, somos cultura y dignidad”. La festividad, que combina fe, cultura y trabajo solidario, abarcará tanto espectáculos artísticos como las tradicionales expresiones de fe popular en las calles céntricas.

Patrono Santiago: actividades en Mendoza para honrarlo en su día. Foto: Axel Lloret Patrono Santiago: gala solidaria en el Teatro Independencia El inicio de las actividades tendrá lugar este viernes a las 20.30, en el Teatro Independencia con la celebración de la Gala de Santiago.

El evento cultural y religioso contará con la dirección general de Mariana Allub y Pablo Perri, director de la última Fiesta Nacional de la Vendimia. La entrada es de carácter solidario, por lo que se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero para ser destinado a quienes más lo necesitan.

Este viernes habrá una gala cultural, religiosa y solidaria en el Independencia. Cronograma de actividades del sábado 25 de julio El Arzobispado de Mendoza concentrará la jornada principal el sábado 25 de julio en la Parroquia Santiago Apóstol (Peatonal Sarmiento, Ciudad). Durante todo el día, el público podrá disfrutar además de un patio de comidas típicas y espectáculos artísticos frente al templo.

10: Primera misa.

Primera misa. 11.30 – Santa Misa: tras la celebración litúrgica, la imagen del Santo Patrono saldrá al exterior de la parroquia. Mendocinos y turistas podrán disfrutar de la actuación de la Banda de la Policía de Mendoza, Cabo 1° Gustavo Ramet, dirigida por el Oficial Principal Mauricio Salazar junto a 28 músicos. Además, participarán diferentes ballets y agrupaciones de danza de la Ciudad de Mendoza. Foto: Axel Lloret 15 – Procesión Central: recorrido por las calles del centro mendocino para pedir la bendición del Patrono, presidido por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo. A las 15 comienza la Procesión Central por las calles de la Ciudad de Mendoza. Axel Lloret Al finalizar la procesión – Misa Principal: celebración litúrgica central en las puertas del templo, también a cargo del Arzobispo.

19.30 – Cierre: ingreso definitivo de la imagen del Santo al templo y última misa de la jornada. Con esta nutrida agenda de fe, cultura y compromiso social, Mendoza se dispone a renovar una de sus tradiciones más arraigadas, invitando a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones y a colaborar de manera activa con quienes más lo necesitan.