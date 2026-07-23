El Cerro de la Gloria se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza

La nueva temporada de vacaciones en Mendoza ya comienza a reflejar un mayor movimiento del turismo nacional e internacional. Aunque la nieve y el vino siguen siendo los principales atractivos, monumentos históricos como elCerro de la Gloria ganan cada vez más protagonismo entre los visitantes, cautivados no solo por su imponente arquitectura, sino también por el significado histórico que representa.
Más allá del vino y la nieve: el Cerro de la Gloria enamora al turismo que visita Mendoza
Entre los visitantes consultados predominan turistas provenientes deBuenos Aires, Neuquén y Chubut, quienes eligen comenzar su recorrido por Mendoza con una visita al emblemático monumento ubicado en el Parque General San Martín, cerca del Ecoparque. Ya sea en familia o en pareja, destacan los precios competitivos de la provincia en comparación con sus lugares de origen y aprovechan el paseo como punto de partida para recorrer otros destinos, como San Rafael, la alta montaña o la Reserva Natural Villavicencio.