23 de julio de 2026
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Cerro de La Gloria

El Cerro de la Gloria se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza

El Cerro de la Gloria se consolida como uno de los paseos más emblemáticos de Mendoza y una parada obligatoria para turistas nacionales e internacionales.

El Cerro de la Gloria se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza

El Cerro de la Gloria se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza

Foto: Captura
Por Sitio Andino Sociedad

La nueva temporada de vacaciones en Mendoza ya comienza a reflejar un mayor movimiento del turismo nacional e internacional. Aunque la nieve y el vino siguen siendo los principales atractivos, monumentos históricos como el Cerro de la Gloria ganan cada vez más protagonismo entre los visitantes, cautivados no solo por su imponente arquitectura, sino también por el significado histórico que representa.

Más allá del vino y la nieve: el Cerro de la Gloria enamora al turismo que visita Mendoza

Como ocurre cada año, la llegada de nuevos visitantes a la provincia se percibe no solo en las terminales de transporte y los hoteles, sino también en los principales puntos turísticos. Así lo mostró Noticiero Andino, donde tanto turistas argentinos como extranjeros consideran al Cerro de la Gloria una de las paradas obligatorias, independientemente de si cuentan o no con un itinerario previamente definido.

Entre los visitantes consultados predominan turistas provenientes de Buenos Aires, Neuquén y Chubut, quienes eligen comenzar su recorrido por Mendoza con una visita al emblemático monumento ubicado en el Parque General San Martín, cerca del Ecoparque. Ya sea en familia o en pareja, destacan los precios competitivos de la provincia en comparación con sus lugares de origen y aprovechan el paseo como punto de partida para recorrer otros destinos, como San Rafael, la alta montaña o la Reserva Natural Villavicencio.

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