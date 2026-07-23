El Gobierno nacional recibió las ofertas de los privados para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de rutas nacionales al realizar la apertura de sobres de la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones , que contempla el Tramo Cuyo , del que forma parte la provincia de Mendoza . El objetivo es que privados administren distintos sectores de la RN 7 , vía clave para la conexión con Chile , y coloquen sistemas de peajes .

Se trata de una instancia previa a la adjudicación final que realizará Vialidad Nacional de más de 3.900 kilómetros distribuidos en los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. La iniciativa apunta concesionar esos caminos para su explotación, administración y mantenimiento . En esta etapa se presentaron 21 oferentes y 48 ofertas.

Con esto, la gestión libertaria busca ir hacia un modelo sin subsidios del sector público , dejar atrás "esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la red vial nacional ".

El Ejecutivo indicó que Vialidad será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados para "garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios". En total, el plan abarca más de 9.000 km de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80% del tránsito del país.

La provincia de Mendoza, incluida en la Red Federal de Concesiones

La Etapa III de la Red Federal de Concesiones incluye en Mendoza 329,09 km de la Ruta Nacional 7 en dos tramos:

146,82 km desde el límite San Luis/Mendoza la Variante Palmira

desde el límite San Luis/Mendoza la Variante Palmira 182,27 km desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el límite con Chile

Mapa de Vialidad Nacional.

El proyecto del Gobierno nacional también contempla obras: construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Uspallata e intervención de la rotonda que une las rutas nacionales 7 y 149.

Sistema de peaje en Mendoza: cuánto podría costar

Para estos tramos se presentaron ofertas las siguientes empresas: Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A. realizaron la oferta más económica, con un tarifa del peaje de $3.090.

En tanto, José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y la Constructora San José S.R.L. propusieron un valor de $3.544. A estas le siguieron las ofertas de CPC S.A., con un precio de $3.740; y de la unión de IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., que propuso un costo de $3.921.

La licitación establece que la concesión será adjudicada al oferente que presente la menor tarifa de peaje, al tiempo que los contratos contemplan mecanismos de actualización tarifaria basados en índices oficiales. Además, las empresas adjudicatarias deberán garantizar que las rutas alcancen condiciones óptimas de transitabilidad antes de poder aplicar la tarifa propuesta.

El esquema también prevé la incorporación progresiva de tecnologías de cobro electrónico, como TelePASE y el sistema de peaje sin barreras (Free Flow), para agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje.