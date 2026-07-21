Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina.

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En el texto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se aceptó la renuncia presentada por el abogado y se indicó: "Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño" de su puesto.

Posteriormente, el decreto señaló: "Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028".

Quién es Javier Lanari, designado por el Gobierno nacional Lanari integró el equipo de comunicación del Gobierno desde el inicio de la gestión Milei. Primero, fue subsecretario de Prensa, y luego, se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa. El entonces colaborador de Manuel Adorni renunció una semana antes la salida del exjefe de Gabinete, y en su lugar quedó Fabián Fernández.

El nuevo director del Banco Nación supo ser el número dos dentro de la Vocería Presidencial y era señalado dentro del Gobierno como uno de los principales candidatos para suceder al cuestionado funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.