21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina

Fue designado este martes por el presidente Javier Milei, luego de la renuncia de Gonzalo Pascual.

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina.

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional designó al exsecretario de Prensa, Javier Lanari, como nuevo director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien renunció al cargo. La medida fue dispuesta este martes, a través del decreto 618/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En el texto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se aceptó la renuncia presentada por el abogado y se indicó: "Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño" de su puesto.

Posteriormente, el decreto señaló: "Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028".

Quién es Javier Lanari, designado por el Gobierno nacional

Lanari integró el equipo de comunicación del Gobierno desde el inicio de la gestión Milei. Primero, fue subsecretario de Prensa, y luego, se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa. El entonces colaborador de Manuel Adorni renunció una semana antes la salida del exjefe de Gabinete, y en su lugar quedó Fabián Fernández.

Temas
Seguí leyendo

Bancos y billeteras virtuales: qué rendimientos ofrecen hoy por tu dinero

Cada vez más argentinos tienen motos: cuánto hay que pagar por mes para comprar una hoy

Tras el receso, los legisladores vuelven a la actividad: los proyectos en agenda

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Piden declarar la emergencia económica y social en Mendoza, con exenciones impositivas

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

Mendoza homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA a 32 años del ataque

Los legisladores nacionales entraron en receso: qué hizo el Congreso en la primera parte del año

Lee además
Cómo ahorrar hasta 25% en supermercados con Banco Nación en Mendoza

Compras más baratas: los supermercados donde Banco Nación devuelve hasta $25.000
Atención clientes de Banco Nación: así funciona el beneficio en farmacias

Si sos cliente de Banco Nación, podés acceder a este beneficio en farmacias: cómo funciona
LO QUE SE LEE AHORA
La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno.

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Las Más Leídas

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Impulsa Mendoza lanzó tres cursos gratuitos para capacitarse en minería

Abrieron tres cursos gratuitos sobre minería en Mendoza: cómo inscribirse

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

El campeón del mundo 2022 dejó un mensaje en sus redes tras caer en la final de 2026.

El picante y emotivo mensaje de Rodrigo De Paul el día después de la final