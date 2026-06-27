El fin de la era Manuel Adorni: el Jefe de Gabinete renunció al cargo y deja el Gobierno

La anunciada salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete se confirmó este sábado, luego de días de versiones cruzadas y una creciente presión política, judicial y parlamentaria que terminó por erosionar su continuidad en el Gobierno nacional. El funcionario presentó su renuncia mediante un tuit y una extensa carta, tras semanas de desgaste interno y con el aval del presidente Javier Milei , que regresó al país en las últimas horas desde España.

“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó el ahora exfuncionario . “Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, remarcó .

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas” , aseguró Adorni. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo responda a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo” , añadió.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”, manifestó el exjefe de Gabinete. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera”, aclaró.

Además, Adorni le dedicó un mensaje especial a Milei: “Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida”.

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Patricia Bullrich y su tuit tras la renuncia de Manuel Adorni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Un final anunciado: Manuel Adorni renunció como Jefe de Gabinete

En la Casa Rosada ya daban por hecho el desenlace desde el viernes, cuando distintos sectores del oficialismo coincidían en que la continuidad del ministro coordinador era “insostenible” frente al avance del escándalo y la ofensiva opositora en el Congreso.

La definición quedó en manos de Milei, quien terminó de resolver la situación tras su arribo a la Quinta de Olivos. La renuncia fue presentada como una decisión personal de Adorni, con el objetivo de descomprimir la crisis política que atravesaba el Ejecutivo.

milei adorni congreso Manuel Adorni dejó el cargo de Jefe de Gabinete, luego de haber renunciado también a la vocería.

El desgaste político y judicial que precipitó la renuncia e Manuel Adorni

La salida de Adorni se produjo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y una serie de revelaciones que impactaron de lleno en la interna oficialista. En los últimos días, se conocieron registros de compras realizadas desde su cuenta personal con tarjetas de crédito de otros funcionarios, lo que profundizó el malestar dentro del Gabinete.

A eso se sumó el frente parlamentario. La oposición avanzaba con pedidos de interpelación y amenazaba con llevar el caso al recinto, en un escenario que en el oficialismo consideraban “casi letal” para su continuidad. Incluso, el conflicto ya había comenzado a trabar la agenda legislativa.

El propio Milei había anticipado el escenario durante su gira por España, al sostener que confiaba en la honestidad de su jefe de Gabinete, pero advirtiendo que “si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”, una frase que fue leída dentro del Gobierno como un respaldo condicionado.

Embed "Si la Justicia considera culpable a Adorni, lo eyecto de una patada"



Javier Milei dijo que la explicación del pendrive del jefe de Gabinete con criptomonedas le parece "absolutamente plausible" y afirmó: "Yo creo en su honestidad". pic.twitter.com/FE5tJEfln7 — Corta (@somoscorta) June 26, 2026

La interna oficialista y el rol de Karina Milei

La definición también estuvo atravesada por tensiones internas. En el entorno presidencial reconocían que el caso Adorni había generado desgaste en la gestión y un creciente hartazgo dentro del Gabinete, donde se multiplicaban los pedidos para dar un paso al costado.

En ese contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, jugó un papel clave en la decisión final. En las últimas horas se consolidó la idea de avanzar con un recambio para evitar un mayor costo político y “dar vuelta la página”.

El tuit de despedida a Manuel Adorni de Karina Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2070985937161445801&partner=&hide_thread=false Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Quién reemplazará a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Tras la renuncia, el Gobierno avanzó en la definición del reemplazante. El nombre que se impuso en las últimas horas fue el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien contaba con el mayor consenso dentro de la Casa Rosada.

En el oficialismo destacan que Santilli tiene buena relación con gobernadores, llegada a bloques aliados y capacidad para sostener la negociación parlamentaria, en un contexto político complejo. Además, lo consideran una figura capaz de equilibrar las tensiones internas dentro del Gobierno.

Como alternativas también habían sido mencionados el canciller Pablo Quirno y la ministra Sandra Pettovello, aunque la opción política de Santilli terminó prevaleciendo frente a perfiles más técnicos.

La salida de Adorni fue interpretada dentro del Gobierno como una oportunidad para recomponer la agenda. “Oxigenación” y “vuelta de página” fueron dos de los conceptos que más se repitieron en los pasillos oficiales tras la confirmación de la renuncia.

Con este movimiento, la Casa Rosada busca desactivar un foco de conflicto que había monopolizado la escena pública durante los últimos meses y que comenzaba a impactar en la gestión y en el frente legislativo.