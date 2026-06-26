Con su salida sentenciada, se conoce la compra de Adorni de un monitor gamer de $5 millones

Con su renuncia prácticamente un hecho , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni sumó una nueva polémica luego de que se conociera que compró un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por más de $5,8 millones , una cifra que superaba ampliamente su salario mensual al momento de la operación.

Según surge de registros oficiales, citados por La Nación, las compras fueron realizadas desde su cuenta personal de Mercado Pago, pero utilizando tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la Vocería Presidencial .

El detalle de las operaciones muestra que el 13 y 19 de agosto de 2025 se concretaron las adquisiciones , con un gasto total de $5.848.589 . Los pagos se realizaron de la siguiente manera:

Ambos funcionarios se desempeñaban en áreas dependientes de la estructura de comunicación oficial y respondían directamente a Adorni, lo que generó interrogantes sobre el uso de sus medios de pago.

Además, el monto total de la operación superaba el sueldo mensual del funcionario, que rondaba los $3,5 millones en ese momento, lo que sumó nuevas dudas sobre su situación patrimonial.

Nuevos elementos en la investigación judicial contra Manuel Adorni

Estas compras se incorporan a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.

En ese expediente, la Justicia también analiza otras operaciones sospechosas, como la adquisición de bienes a través de terceros y el uso de dinero en efectivo para gastos personales.

Uno de los casos bajo la lupa es una compra de más de $8 millones en un local de muebles, realizada por una funcionaria que trabajaba bajo su órbita, presuntamente destinada a equipar una propiedad del funcionario.

El patrimonio de Adorni se encuentra bajo análisis debido a modificaciones en sus declaraciones juradas y a la falta de información sobre bienes familiares, en particular los de su esposa.

El propio funcionario explicó recientemente que posee más de 500.000 dólares, que atribuyó a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, una justificación que ahora es evaluada por la Justicia.

Embed "Ganamos unos 300 mil dólares en Bitcoin"



Manuel Adorni contó que con su mujer invirtió "aproximadamente unos 200 mil dólares" y ganó "bastante dinero" entre 2014 y 2018 con eso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/cLDCGS1AJq — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

Para los investigadores, el detalle del patrimonio familiar es clave para entender la evolución de su nivel de vida, especialmente en un contexto donde se detectaron gastos elevados y operaciones poco claras.

El perfil gamer de Manuel Adorni

En paralelo, Adorni ha manifestado públicamente su afición por los videojuegos, incluso antes de asumir como funcionario.

Se ha definido como “retrogamer” y relató en distintas entrevistas que desde joven dedica largas horas a jugar, una pasión que ahora quedó en el centro de la escena tras la revelación de estas compras.

Embed - El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, compartió el sábado por la noche un clip de una vieja transmisión en directo en la que se mostró jugando al Age of Empires. "¿Noche de Age? Fin", tuiteó Adorni a las 10 de la noche. En el clip que eligió mostrar, hizo una comparación entre los personajes del juego y las organizaciones piqueteras WWW.ROSARIOLACIUDAD.COM.AR NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO @rlcnoticias El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, compartió el sábado por la noche un clip de una vieja transmisión en directo en la que se mostró jugando al Age of Empires. "¿Noche de Age? Fin", tuiteó Adorni a las 10 de la noche. En el clip que eligió mostrar, hizo una comparación entre los personajes del juego y las organizaciones piqueteras WWW.ROSARIOLACIUDAD.COM.AR NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO sonido original - RLC Noticias

Sin embargo, más allá del perfil personal, el foco de la investigación está puesto en el origen de los fondos y en la utilización de recursos de terceros, aspectos que podrían complicar su situación judicial, más allá de su prácticamente caída carrera política.