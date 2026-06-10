Hasta que un día, Adorni presentó su declaración jurada: "Gané bastante dinero en criptomonedas y ahorré en negro"

Después de semanas de expectativa, y en medio de cuestionamientos de buena parte del ámbito político y social, Manuel Adorni finalmente presentó este miércoles su declaración jurada y admitió que tenía más de US$ 500.000 sin declarar antes de ingresar a la función pública.
El jefe de Gabinete no solo cargó la documentación correspondiente al período 2025, sino que además rectificó sus presentaciones de 2023 y 2024 ante los organismos de control, en un intento por explicar su cuestionada evolución patrimonial.
Embed
"Ya presenté la declaración jurada"
Manuel Adorni explicó que, antes de ser funcionario público, él y su pareja ahorraban en negro y sostuvo que esos fondos no habían sido incorporados a su presentación patrimonial.
Manuel Adorni: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”
En una entrevista en LN+, el funcionario defendió su situación y fue más allá de lo que figura en los papeles oficiales. “Ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, sostuvo.
También justificó esa decisión con un argumento político: “No lo declaramos porque la manera de escaparle a la vieja política era ahorrar en negro”, afirmó.
“Invertimos fuerte en bitcoins y ganamos bastante dinero”, explicó, aunque no trascendieron detalles sobre las operaciones ni las billeteras utilizadas.
Además, mencionó otros ingresos que habrían contribuido a su patrimonio, como la venta de un departamento heredado y ahorros acumulados durante años.
Embed
"No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro"
Al explicar su situación patrimonial, Manuel Adorni contó que invirtió en Bitcoin en 2014 y sostuvo que, tras "reconstruir la historia" junto a su esposa, calcularon que obtuvieron… pic.twitter.com/LMPESTjI4w
La rectificación que busca evitar una acusación más grave
Según surge de la documentación presentada, el cambio más significativo aparece en su primera declaración como funcionario, en 2023. Allí había informado bienes por un monto muy inferior, que ahora fue corregido para incluir los dólares no declarados.
Con esta estrategia, el objetivo sería modificar el eje de la investigación judicial. En lugar de enfrentar una acusación por enriquecimiento ilícito, el funcionario apunta a encuadrar el caso como evasión impositiva.