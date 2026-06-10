11 de junio de 2026
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Sitio Andino
Manuel Adorni

Hasta que un día, Adorni presentó su declaración jurada: "Gané bastante dinero en criptomonedas y ahorré en negro"

El jefe de Gabinete reconoció ahorros por US$500 mil no declarados y ganancias con Bitcoin. Qué declaró sobre su patrimonio, en medio de la investigación judicial.

Manuel Adorni, conferencia 01-10-25
Foto: Prensa Vocería Presidencial
Por Sitio Andino Política

Después de semanas de expectativa, y en medio de cuestionamientos de buena parte del ámbito político y social, Manuel Adorni finalmente presentó este miércoles su declaración jurada y admitió que tenía más de US$ 500.000 sin declarar antes de ingresar a la función pública.

El jefe de Gabinete no solo cargó la documentación correspondiente al período 2025, sino que además rectificó sus presentaciones de 2023 y 2024 ante los organismos de control, en un intento por explicar su cuestionada evolución patrimonial.

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Manuel Adorni: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”

En una entrevista en LN+, el funcionario defendió su situación y fue más allá de lo que figura en los papeles oficiales. “Ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, sostuvo.

También justificó esa decisión con un argumento político: “No lo declaramos porque la manera de escaparle a la vieja política era ahorrar en negro”, afirmó.

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El funcionario aseguró que su patrimonio proviene de años de actividad privada: “Toda mi vida trabajé en el sector privado”, remarcó, en un intento por despegarse de las acusaciones de corrupción.

Criptomonedas y herencia, las claves de la presentación de Adorni

Uno de los puntos centrales de su defensa pasa por las inversiones financieras. Adorni aseguró que ganó unos US$300.000 con criptomonedas, tras invertir cerca de US$200.000 entre 2013 y 2018.

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“Invertimos fuerte en bitcoins y ganamos bastante dinero”, explicó, aunque no trascendieron detalles sobre las operaciones ni las billeteras utilizadas.

Además, mencionó otros ingresos que habrían contribuido a su patrimonio, como la venta de un departamento heredado y ahorros acumulados durante años.

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La rectificación que busca evitar una acusación más grave

Según surge de la documentación presentada, el cambio más significativo aparece en su primera declaración como funcionario, en 2023. Allí había informado bienes por un monto muy inferior, que ahora fue corregido para incluir los dólares no declarados.

Con esta estrategia, el objetivo sería modificar el eje de la investigación judicial. En lugar de enfrentar una acusación por enriquecimiento ilícito, el funcionario apunta a encuadrar el caso como evasión impositiva.

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En ese sentido, el propio Adorni dejó trascender que regularizará su situación ante ARCA, pagando los impuestos y multas correspondientes por los montos omitidos.

Un caso que sigue bajo la lupa judicial

Las nuevas declaraciones juradas serán incorporadas a la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente también se analizan gastos y adquisiciones del funcionario, entre ellos propiedades y obras que, hasta ahora, no lograban justificarse con los ingresos previamente declarados.

Mientras tanto, el Gobierno ratificó su respaldo político. Adorni continúa en funciones y encabezará reuniones de gabinete, en un intento por sostener la gestión en medio de la polémica.

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