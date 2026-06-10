Hasta que un día, Adorni presentó su declaración jurada: "Gané bastante dinero en criptomonedas y ahorré en negro"

Después de semanas de expectativa, y en medio de cuestionamientos de buena parte del ámbito político y social, Manuel Adorni finalmente presentó este miércoles su declaración jurada y admitió que tenía más de US$ 500.000 sin declarar antes de ingresar a la función pública.

El jefe de Gabinete no solo cargó la documentación correspondiente al período 2025, sino que además rectificó sus presentaciones de 2023 y 2024 ante los organismos de control, en un intento por explicar su cuestionada evolución patrimonial .

"Ya presenté la declaración jurada" Manuel Adorni explicó que, antes de ser funcionario público, él y su pareja ahorraban en negro y sostuvo que esos fondos no habían sido incorporados a su presentación patrimonial. En Mesa Chica con @josedel_rio pic.twitter.com/WyVb2YEJ8v

Manuel Adorni: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”

En una entrevista en LN+, el funcionario defendió su situación y fue más allá de lo que figura en los papeles oficiales. “Ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, sostuvo.

También justificó esa decisión con un argumento político: “No lo declaramos porque la manera de escaparle a la vieja política era ahorrar en negro”, afirmó.

Embed "Con mi mujer ahorramos toda la vida"



Manuel Adorni afirmó que entregó su declaración jurada "antes de entrar" a a la entrevista en La Nación + y contó que él y su mujer ahorraban "en negro" antes del 2023.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/RUIynZtdzt — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

El funcionario aseguró que su patrimonio proviene de años de actividad privada: “Toda mi vida trabajé en el sector privado”, remarcó, en un intento por despegarse de las acusaciones de corrupción.

Criptomonedas y herencia, las claves de la presentación de Adorni

Uno de los puntos centrales de su defensa pasa por las inversiones financieras. Adorni aseguró que ganó unos US$300.000 con criptomonedas, tras invertir cerca de US$200.000 entre 2013 y 2018.

Embed "Ganamos unos 300 mil dólares en Bitcoin"



Manuel Adorni contó que con su mujer invirtió "aproximadamente unos 200 mil dólares" y ganó "bastante dinero" entre 2014 y 2018 con eso.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/cLDCGS1AJq — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

“Invertimos fuerte en bitcoins y ganamos bastante dinero”, explicó, aunque no trascendieron detalles sobre las operaciones ni las billeteras utilizadas.

Además, mencionó otros ingresos que habrían contribuido a su patrimonio, como la venta de un departamento heredado y ahorros acumulados durante años.

Embed "No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro"



Al explicar su situación patrimonial, Manuel Adorni contó que invirtió en Bitcoin en 2014 y sostuvo que, tras "reconstruir la historia" junto a su esposa, calcularon que obtuvieron… pic.twitter.com/LMPESTjI4w — El Destape (@eldestapeweb) June 11, 2026

La rectificación que busca evitar una acusación más grave

Según surge de la documentación presentada, el cambio más significativo aparece en su primera declaración como funcionario, en 2023. Allí había informado bienes por un monto muy inferior, que ahora fue corregido para incluir los dólares no declarados.

Con esta estrategia, el objetivo sería modificar el eje de la investigación judicial. En lugar de enfrentar una acusación por enriquecimiento ilícito, el funcionario apunta a encuadrar el caso como evasión impositiva.

Embed “No soy un chorro”



Manuel Adorni remarcó que todos sus ahorros los hizo “en la actividad privada” y afirmó: “Jamás tuve un cargo público, el primero fue en 2023”.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/mylNYzjOQw — Corta (@somoscorta) June 11, 2026

En ese sentido, el propio Adorni dejó trascender que regularizará su situación ante ARCA, pagando los impuestos y multas correspondientes por los montos omitidos.

Un caso que sigue bajo la lupa judicial

Las nuevas declaraciones juradas serán incorporadas a la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente también se analizan gastos y adquisiciones del funcionario, entre ellos propiedades y obras que, hasta ahora, no lograban justificarse con los ingresos previamente declarados.

Mientras tanto, el Gobierno ratificó su respaldo político. Adorni continúa en funciones y encabezará reuniones de gabinete, en un intento por sostener la gestión en medio de la polémica.