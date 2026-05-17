17 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Caso Manuel Adorni: se demora la declaración jurada, crece el malestar interno y Milei queda expuesto

El Gobierno no logra cerrar el tema del patrimonio del Jefe de Gabinete. No hay fecha para la presentación de la DDJJ y aumentan las tensiones dentro del oficialismo.

Adorni pasó esta semana por Mendoza y generó incomodidades en el Gobierno local.

Adorni pasó esta semana por Mendoza y generó incomodidades en el Gobierno local.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional atraviesa un momento de tensión interna por la situación de Manuel Adorni, en medio de la demora en la presentación de su declaración jurada (DDJJ), un tema que ya impacta de lleno en la agenda política del oficialismo.

A pesar de que el presidente Javier Milei había asegurado públicamente que el documento se presentaría “lo antes posible”, lo cierto es que, a más de una semana de afirmación, no hay fecha concreta para su difusión.

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Malestar interno en el oficialismo y presión para cerrar el tema Manuel Adorni

La dilación de la DDJJ genera incomodidad dentro del propio Gobierno, donde varios funcionarios consideran que el tema ya debería tener un cierre definitivo. “Así es muy difícil”, deslizan dirigentes con llegada diaria al núcleo de gestión, en referencia a que la situación de Adorni termina opacando el resto de los anuncios oficiales.

El clima se tensó aún más en los últimos días, con nuevas revelaciones sobre el patrimonio del exvocero presidencial, que siguen complicando al oficialismo semana a semana.

Una de las voces que expresó ese malestar fue Patricia Bullrich, quien ya había planteado la necesidad de resolver el tema y volvió a ratificar su postura en los últimos días. “Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara”, sostuvo ante la prensa, y remarcó que es el propio jefe de Gabinete quien debe dar explicaciones sobre su situación patrimonial.

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Para la senadora nacional, aclarar estos puntos es clave tanto para Adorni como para la figura del Presidente, en un contexto donde la cuestión ya trasciende lo individual.

En un primer momento, el propio Adorni había señalado que presentaría su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, incluso deslizando que la polémica se había adelantado tras las declaraciones de Bullrich.

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Desde Casa Rosada, inicialmente, se hablaba de un plazo de entre 25 y 30 días para la publicación del documento. Sin embargo, con el correr de los días, esa previsión perdió fuerza. Hoy, directamente, no existe una fecha definida para la presentación, lo que alimenta la incertidumbre y prolonga el conflicto.

Un problema que condiciona la gestión mileísta

La falta de resolución del caso provoca que la gestión de La Libertad Avanza quede atada a la defensa permanente de Adorni, desplazando otros ejes de la agenda pública. En ese marco, Milei ratificó su respaldo al funcionario, a quien considera “leal y probo”, y dejó en claro que no está dispuesto a apartarlo por conveniencia política.

Incluso, dentro del oficialismo, algunos analizan el impacto a futuro de esta decisión. “Si Milei no gana va a decir que prefirió resguardar a un hombre leal antes que ganar una elección”, deslizó una fuente citada por NA, con trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, en referencia al escenario electoral de 2027.

Fuente: Noticias Argentinas

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