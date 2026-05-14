Manuel Adorni visitó Mendoza en un clima tenso con el oficialismo provincial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , visitó la provincia para inaugurar el Parque Solar El Quemado en un clima tenso e incómodo . El funcionario cuestionado e investigado por la Justicia tuvo un paso rápido y frío por Mendoza , marcado por la distancia con el oficialismo local.

El acto de inauguración de una de las obras energéticas más importantes de los últimos años en Argentina fue el centro de las miradas este jueves no solo por la magnitud del proyecto, sino también por la llegada de autoridades nacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo , finalmente no viajó, pero sí llegó Adorni , quien fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por un reducido grupo de referentes oficialistas.

El funcionario y el mandatario realizaron una recorrida por el Parque Solar más grande del país, junto al presidente de YPF —empresa que desarrolló la iniciativa—, Horacio Marín, y luego compartieron un momento frente a los miles de paneles desde una vista privilegiada, donde no cruzaron palabras y casi ni se miraron.

Ya subidos en el escenario para dar sus discursos, la foto de Adorni y Cornejo fue inevitable. Tras el acto, el jefe de Gabinete se retiró rápidamente junto a su comitiva, sin dialogar con la prensa presente.

14 de Mayo de 2026. Visita Manuel Adorni, el quemado Manuel Adorni, en el Parque Solar El Quemado. Foto: Cristian Lozano

Uno de los pocos intendentes presentes fue el de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien en la previa se había mostrado molesto con la visita del funcionario de la gestión libertaria, pero que debió asistir ya que El Quemado se encuentra en territorio lasherino. Entre los presentes estuvieron algunos radicales, como el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el senador Martín Kerchner.

Quien fue dura con el funcionario nacional —sin nombrarlo— fue la vicegobernadora Hebe Casado, ausente en la actividad de este mediodía. A través de las redes sociales decidió ignorar a Adorni al agradecerle a Caputo y a Javier Milei por aceptar incluir al proyecto de cobre de Minera San Jorge en el RIGI. En reiteradas oportunidades ha manifestado que lo mejor era apartarlo mientras avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Latorre fue la única que se refirió a la incómoda visita, aunque evitó polemizar. "Adorni vino en su calidad de jefe de Gabinete de ministros, con un cargo vigente, ratificado por quien se lo dio, y quien tiene la decisión de mantenerlo en esa situación. Así que no hay opiniones que puedan alterar de nuestra parte una decisión que afecta o que no afecta a un gabinete que escapa a la provincia", declaró.

El Parque Solar El Quemado

El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” está ubicado en el departamento de Las Heras, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí. Según informó YPF Luz, generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En un contexto donde Argentina busca ampliar su capacidad de generación eléctrica y reducir tensiones sobre el sistema energético nacional, la incorporación de 305 MW renovables representa un aporte significativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en momentos de alta demanda.

A principios de diciembre se concretó uno de los hitos técnicos centrales del proyecto: la energización del parque. Esto implicó la conexión de la nueva estación transformadora El Quemado al SADI, habilitando así el inicio de la fase de comisionado y las pruebas funcionales previas a la entrada plena en operación.