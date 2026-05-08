8 de mayo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei reunió al gabinete para respaldar a Adorni y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo

Javier Milei buscó cerrar filas tras el ruido interno por la situación patrimonial del jefe de Gabinete y retomar la agenda de gestión.

Javier Milei reunió al gabinete para respaldar a Adorni y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo

Javier Milei reunió al gabinete para respaldar a Adorni y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei reunió este viernes a su gabinete para redoblar el apoyo a Manuel Adorni, avanzar con cambios en el Presupuesto y fijar nuevos recortes en el Estado para fin de mayo. El Presidente buscó ordenar la interna que se abrió por la situación patrimonial del jefe de Gabinete y, al mismo tiempo, retomar la agenda de gestión con definiciones sobre reestructuración administrativa, ajuste y proyectos legislativos.

La reunión duró dos horas y media. Según fuentes oficiales, Milei abrió el encuentro con una exposición de media hora en la que trazó un panorama general de la gestión y le brindó un fuerte respaldo político a Adorni. La señal fue leída en la Casa Rosada como un intento de cerrar filas tras varios días de ruido interno y cuestionamientos cruzados por el caso del jefe de Gabinete.

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Adorni expuso el plan de gestión para los próximos dos años

Tras la intervención de Milei, Adorni tomó la conducción de la reunión. El jefe de Gabinete agradeció a los equipos por el informe de gestión presentado ante el Congreso y expuso el plan de trabajo para 2026 y 2027. En ese marco, detalló la reestructuración presupuestaria que, según fuentes oficiales, se firma este mismo viernes como parte del esquema de reorganización que impulsa el Ejecutivo.

Retiros voluntarios y achicamiento del Estado

Otro de los ejes del encuentro fue el avance de los retiros voluntarios y las desvinculaciones en organismos públicos. El Gobierno fijó como meta cerrar esa etapa hacia fines de mayo, en línea con el plan de reducción del gasto y achicamiento de estructuras estatales que sostiene desde el inicio de la gestión. Los ministros también repasaron el análisis de organismos internacionales que el oficialismo tiene bajo revisión.

La reunión incluyó además un tramo dedicado al frente legislativo. El Gobierno busca ordenar los proyectos que quiere seguir en el Congreso en los próximos meses y volver a darle volumen a su agenda parlamentaria. Sobre ese punto hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

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