8 de mayo de 2026
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Las Heras

Operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras: masivo secuestro de motos y autos

La Policía de Mendoza realizó otro mega operativo de control de motos y autos, esta vez, en Las Heras.

Todas las motos secuestradas en Las Heras.&nbsp;

Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

En un nuevo operativo de la Policía de Mendoza, efectivos que prestan servicios en la división Vial del Gran Mendoza, realizaron un control de vehículos en Las Heras, dejando como resultado el secuestro de 19 motos y 7 autos, todos por falta de documentación o algunas otras irregularidades.

El procedimiento se realizó este jueves en horas de la noche y participaron también efectivos de otras divisiones, con el apoyo del personal de Tránsito Municipal.

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Las tareas se concretaron horas después de que otro grupo de efectivos de la Policía de Mendoza realizara otro operativo en Maipú, donde retuvieron 10 motos por diversas infracciones, también vinculadas a la falta de documentación y normas de tránsito.

Operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras: masivo secuestro de motos y autos

Según fuentes policiales, este nuevo operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras comenzó en horas de la tarde-noche pero se extendió varias horas.

Secuestro moto operativo las heras
El operativo se realizó en Las Heras, durante la noche de este jueves.

El operativo se realizó en Las Heras, durante la noche de este jueves.

Entonces, a través de la coordinación y participación del personal de Tránsito Municipal, los uniformados controlaron cientos de vehículos, sobre todo, motos.

El resultado fue altamente positivo para las autoridades. Se secuestraron 19 motos y 7 autos por distintas infracciones. En tanto que también se laboraron varias multas.

La medida, parte de una serie de operativos que está realizando la policía en los últimos meses en todos los departamentos de la provincia, se sumó a otros procedimientos recientes, por ejemplo, el de Maipú.

Allí participaron distintas unidades policiales y cuerpos especiales, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir maniobras peligrosas en la vía pública.

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