El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles en Las Heras.

La provincia de Mendoza vuelve a contar sus tragedias a través de la caída de su árboles , esta vez, en Las Heras. El municipio se excusa tras la falta de denuncias sobre el ejemplar que mató este miércoles a un joven de 23 años, mientras soplaba viento Zonda , en tanto, los vecinos advierten la existencia de un abandono sistémico.

En declaraciones en Aconcagua Radio, un grupo de vecinos de la zona, manifestó que las veredas del departamento están colmadas de árboles secos y que los reclamos son ignorados sistemáticamente, transformando cada viento Zonda en una amenaza mortal evitable.

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La tragedia ocurrida en Las Heras reabrió una herida que no cierra : según datos oficiales, en la última década, la provincia de Mendoza ya registra 8 muertes en contextos de viento Zonda, la gran mayoría causadas por forestales que no resisten.

Sin ir más lejos, el reporte del último Zonda indica que más de 40 árboles y ramas cayeron en diferentes zonas de la provincia, un dato que no es menor es que las ráfagas ni siquiera alcanzaron la intensidad de otras veces.

Ante este panorama, Daniel Pérez, director de Arbolado de Las Heras, salió al cruce de las críticas vecinales aclarando que, si bien el municipio tiene un censo de forestales en riesgo, el árbol que mató al joven no tenía pedidos de erradicación.

"De ese árbol puntual no teníamos ninguna denuncia", enfatizó el funcionario en declaraciones radiales. Según su relevamiento, el ejemplar estaba afectado internamente por haber sido quemado en su base tiempo atrás, un daño que calificó como "imposible de detectar a simple vista".

Pérez reconoció que en el departamento hay más de 70.000 árboles y que un 15% debe ser erradicado, pero insistió en que el operativo de poda ya estaba en marcha antes de la tragedia.

CAÍDA DE ÁRBOL LAS HERAS 2 Las autoridades de Las Heras reconocieron que el 15% de su arbolado debe ser erradicado. Foto. Daniel Cano

El reclamo vecinal: vivir rodeados de peligro

A pocos metros de donde ocurrió la tragedia, la indignación de los vecinos se hizo sentir. Bety, una residente de la zona, desmintió la sensación de "control" municipal. De hecho, mostró pruebas de que toda la cuadra es un peligro denunciado.

"Yo pagué 6.000 pesos en diciembre para que sacaran tres árboles secos de mi vereda. No vinieron nunca. Este miércoles se cayó el de más allá y mató a un chico, pero podría haber sido cualquiera de los que nosotros avisamos que están muertos hace años", disparó la vecina a Aconcagua Radio.

denuncia arbolado en mal estado las heras Una de las tantas denuncias realizadas por árboles en mal estado.

El dato no es menor: la polémica no se reduce a si "ese" árbol en particular tenía un expediente, sino a la desidia generalizada. Los vecinos denuncian que deben pagar tasas especiales y estar al día con los impuestos solo para que el municipio reciba el pedido de tala, una burocracia que avanza mucho más lento que el deterioro de los forestales.

Una responsabilidad que ahora es municipal

Con la reciente Ley N° 9.702, la responsabilidad ya no se diluye entre la Provincia y las comunas. En la actualidad, los municipios son los responsables únicos del arbolado en sus calles.

La tragedia de Las Heras deja al descubierto que, aunque un árbol puntual no tenga una denuncia formal, el estado de abandono de las arboledas en zonas críticas convierte a cada ráfaga de Zonda en una ruleta rusa.

CAÍDA DE ÁRBOL LAS HERAS 3 Segpun las autoridades, no habían denuncias del ejemplar que cayó. Foto: Daniel Cano

Para la familia del joven fallecido, la explicación de que "ese ejemplar no estaba en la lista" llega demasiado tarde; para los vecinos que siguen esperando la motosierra con el recibo pagado en la mano, la angustia recién empieza.