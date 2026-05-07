7 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Zonda

El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles

La caída de un árbol durante el Zonda causó la muerte de un joven. Vecinos denuncian desidia y falta de mantenimiento de forestales.

El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles en Las Heras.

El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles en Las Heras.

Foto: Daniel Cano
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza vuelve a contar sus tragedias a través de la caída de su árboles, esta vez, en Las Heras. El municipio se excusa tras la falta de denuncias sobre el ejemplar que mató este miércoles a un joven de 23 años, mientras soplaba viento Zonda, en tanto, los vecinos advierten la existencia de un abandono sistémico.

En declaraciones en Aconcagua Radio, un grupo de vecinos de la zona, manifestó que las veredas del departamento están colmadas de árboles secos y que los reclamos son ignorados sistemáticamente, transformando cada viento Zonda en una amenaza mortal evitable.

Lee además
El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras
Fuertes ráfagas afectan a distintas zonas

Un muerto, incendios, cortes de luz, árboles y cables caídos: lo que dejó el paso del Zonda en Mendoza
CAÍDA DE ÁRBOL LAS HERAS 3
Zonda fatal en Las Heras: un jóven murió aplastado por un árbol.

Zonda fatal en Las Heras: un jóven murió aplastado por un árbol.

Sin ir más lejos, el reporte del último Zonda indica que más de 40 árboles y ramas cayeron en diferentes zonas de la provincia, un dato que no es menor es que las ráfagas ni siquiera alcanzaron la intensidad de otras veces.

Ante este panorama, Daniel Pérez, director de Arbolado de Las Heras, salió al cruce de las críticas vecinales aclarando que, si bien el municipio tiene un censo de forestales en riesgo, el árbol que mató al joven no tenía pedidos de erradicación.

"De ese árbol puntual no teníamos ninguna denuncia", enfatizó el funcionario en declaraciones radiales. Según su relevamiento, el ejemplar estaba afectado internamente por haber sido quemado en su base tiempo atrás, un daño que calificó como "imposible de detectar a simple vista".

Pérez reconoció que en el departamento hay más de 70.000 árboles y que un 15% debe ser erradicado, pero insistió en que el operativo de poda ya estaba en marcha antes de la tragedia.

CAÍDA DE ÁRBOL LAS HERAS 2
Las autoridades de Las Heras reconocieron que el 15% de su arbolado debe ser erradicado.

Las autoridades de Las Heras reconocieron que el 15% de su arbolado debe ser erradicado.

El reclamo vecinal: vivir rodeados de peligro

A pocos metros de donde ocurrió la tragedia, la indignación de los vecinos se hizo sentir. Bety, una residente de la zona, desmintió la sensación de "control" municipal. De hecho, mostró pruebas de que toda la cuadra es un peligro denunciado.

"Yo pagué 6.000 pesos en diciembre para que sacaran tres árboles secos de mi vereda. No vinieron nunca. Este miércoles se cayó el de más allá y mató a un chico, pero podría haber sido cualquiera de los que nosotros avisamos que están muertos hace años", disparó la vecina a Aconcagua Radio.

denuncia arbolado en mal estado las heras
Una de las tantas denuncias realizadas por árboles en mal estado.

Una de las tantas denuncias realizadas por árboles en mal estado.

El dato no es menor: la polémica no se reduce a si "ese" árbol en particular tenía un expediente, sino a la desidia generalizada. Los vecinos denuncian que deben pagar tasas especiales y estar al día con los impuestos solo para que el municipio reciba el pedido de tala, una burocracia que avanza mucho más lento que el deterioro de los forestales.

Una responsabilidad que ahora es municipal

Con la reciente Ley N° 9.702, la responsabilidad ya no se diluye entre la Provincia y las comunas. En la actualidad, los municipios son los responsables únicos del arbolado en sus calles.

La tragedia de Las Heras deja al descubierto que, aunque un árbol puntual no tenga una denuncia formal, el estado de abandono de las arboledas en zonas críticas convierte a cada ráfaga de Zonda en una ruleta rusa.

CAÍDA DE ÁRBOL LAS HERAS 3
Segpun las autoridades, no habían denuncias del ejemplar que cayó.

Segpun las autoridades, no habían denuncias del ejemplar que cayó.

Para la familia del joven fallecido, la explicación de que "ese ejemplar no estaba en la lista" llega demasiado tarde; para los vecinos que siguen esperando la motosierra con el recibo pagado en la mano, la angustia recién empieza.

Temas
Seguí leyendo

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos

Pasó el zonda y la nieve llegó de sorpresa a Malargüe

Viento Zonda en Mendoza: suspenden clases presenciales en 12 departamentos

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Por Zonda, suspenden las clases en una localidad de Las Heras

Grupo Lorenzo asume la representación oficial de Jeep y Ram en Mendoza y presenta una nueva experiencia de marca en Chacras Park

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

La trama detrás del caso que conmociona a San Rafael: informó la muerte de su madre, estaba viva y murió días después

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de mayo