En los Ministerios de Seguridad y Salud no salen del asombro por lo ocurrido este martes en el Microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén , donde una discusión entre policías y un médico terminó con una riña, que derivó en la detención del profesional de la salud y al menos dos efectivos que denunciaron lesiones.

Con versiones cruzadas, totalmente opuestas, la historia pareciera estar vinculada más a una discusión por la demora en la atención que lo que se informó en primera instancia, acerca de una supuesta negación por parte del médico de atender a un detenido que trasladaban los policías.

Claudia Iturbe, titular de Ampros, denunció que el profesional, con varios años de trayectoria y sin ningún tipo de antecedente negativo , fue golpeado y maltratado por los uniformados, “solamente porque les dijo que tenían que esperar para ser atendidos”.

Por el lado contrario, desde la Policía de Mendoza afirman que el profesional negó la asistencia y que luego, “sólo cumplieron órdenes de la justicia para su aprehensión por resistencia a la autoridad”.

Guaymallén: los detalles de la escandalosa pelea entre policía y un médico

Según la información difundida, todo ocurrió en horas de la tarde en el Microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén.

Los policías de la Subcomisaría Campos detuvieron a tres personas y como parte del procedimiento, uno de estos resultó herido. Entonces se dirigieron al centro asistencial y allí se originó la trifulca.

De acuerdo a los efectivos, el profesional se negó a atenderlos, pero el médico (y su entorno) negó rotundamente esto, y agregó que solamente le dijo a los efectivos que debían esperar un tiempo porque había mucha gente.

“Todos saben que las farmacias tienen horario de atención y por eso se priorizó a otros pacientes, para que pudieran obtener su medicamento. No se negó, lo único que le dijo es que tenía que esperar. Lo mismo dice la coordinadora y enfermera”, contó Iturbe en diálogo con Aconcagua Radio,

Luego, agregó: “Es triste lo que pasó. En el video se ve la violencia. Lo sacaron de la guardia. Es gravísimo la violencia que tomó la policía últimamente, con esa violencia sobre la población y en este caso contra un médico que estaba trabajando”.

Cómo continúa la investigación

Según se confirmó oficialmente, se inició un expediente administrativo tanto para el personal de salud como para el personal policial interviniente, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido en el marco de las actuaciones correspondientes.

El médico, por su parte, fue aprehendido y en horas de la noche fue liberado. Desde su entorno explicaron que recibió una contravención.