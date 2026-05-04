4 de mayo de 2026
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Accidente vial

Accidente vial en Guaymallén: una mujer resultó herida tras chocar con un camión

Una mujer de 41 años resultó herida tras protagonizar un violento accidente en el Acceso Este. Por estas horas, investigan las causas del siniestro.

La camioneta sufrió severos daños materiales producto del siniestro.

La camioneta sufrió severos daños materiales producto del siniestro.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
Por Sitio Andino Policiales

Un impactante accidente vial en Guaymallén dejó como saldo una mujer herida y una camioneta destruida. El siniestro tuvo lugar en la intersección del Acceso Este y Arturo González, donde, por causas que aún se investigan, una conductora colisionó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina.

Cómo ocurrió el siniestro en Guaymallén

El hecho se registró alrededor de las 13.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre lo sucedido. Personal policial se desplazó rápidamente al lugar y constató que el accidente involucró a una camioneta Ford EcoSport y un camión.

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De acuerdo con el parte oficial, el vehículo menor circulaba por el Acceso Este en dirección al oeste cuando, por motivos que son materia de investigación, impactó contra el rodado de mayor porte que estaba detenido en la banquina.

Ambulancia - Mendoza
La mujer, de 41 años, fue diagnosticada con politraumatismos moderados.

La mujer, de 41 años, fue diagnosticada con politraumatismos moderados.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el posterior vuelco sobre la calzada. La camioneta sufrió severos daños materiales producto del siniestro.

La mujer, de 41 años, fue diagnosticada con politraumatismos moderados, por lo que debió ser trasladada a un centro asistencial para una mejor atención.

La causa quedó en manos del Juzgado Vial de Guaymallén, que ahora investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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