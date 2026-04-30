30 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial en Godoy Cruz: un joven volcó y resultó herido

El joven perdió el control de su vehículo y volcó en el Corredor Oeste, frente al barrio Palmares. Sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar.

El siniestro se registró alrededor de las 17.50 en el Corredor Oeste, a la altura del barrio Palmares.

El siniestro se registró alrededor de las 17.50 en el Corredor Oeste, a la altura del barrio Palmares.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un joven de 23 años protagonizó un accidente vial durante la tarde de este jueves en el departamento de Godoy Cruz. El conductor perdió el dominio del rodado y volcó sobre la banquina.

Cómo ocurrió el accidente en Godoy Cruz

El siniestro se registró alrededor de las 17.50 en el Corredor Oeste, a la altura del barrio Palmares. Según informaron fuentes oficiales, el conductor circulaba a bordo de un automóvil Citroën cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco.

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Como consecuencia del impacto, el joven sufrió lesiones de carácter leve y no requirió traslado de urgencia, de acuerdo al parte policial.

En el lugar trabajó personal de accidentología vial de Godoy Cruz, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

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