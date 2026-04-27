27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Accidente vial en Maipú: conductor alcoholizado salvó su vida de milagro

Un hombre se salvó de milagro al protagonizar un terrible accidente vial en Maipú. Manejaba con un elevado nivel de alcoholemia.

Terrible accidente vial en Maipú.&nbsp;

Terrible accidente vial en Maipú. 

 Por Pablo Segura

Un hombre protagonizó un terrible accidente vial en Maipú que de milagro no provocó un desenlace fatal, al chocar y volcar con su auto a un canal en Lunlunta, en tanto que el control de alcoholemia dio el máximo posible de los alcoholímetros: 3 gramos de alcohol.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 20 del domingo en Espejo y Belgrano de Maipú, en tanto que el protagonista del siniestro fue identificado como Miguel Alberto Luna, un hombre radicado en ese departamento.

Lee además
El accidente vial ocurrió en la madrugada de este lunes. 

Chocó de atrás a un auto y la alcoholemia dio un resultado alarmante
Luján de Cuyo: dosaje positivo para ambos conductores tras un choque que pudo terminar en tragedia. 

Manejaban ebrios, chocaron y el dosaje reveló altos niveles de alcohol: las sanciones que arriesgan

El individuo manejaba un Fiat Duna que terminó cayendo a un canal y fue rescatado por amigos suyos que se movilizaban en otro vehículo. Afortunadamente, resultó ileso. Ahora bien, deberá afrontar un proceso contravencional.

Milagroso accidente vial en Maipú: el conductor estaba alcoholizado

De acuerdo a lo relatado por testigos y en base a las pericias realizadas en el lugar del accidente vial, se cree que Luna manejaba su Fiat Duna, patente BGZ693, por Belgrano de norte a sur y por causas que se intentan esclarecer, el hombre perdió el dominio y volcó, cayendo a un canal.

Afortunadamente para la víctima, detrás de su vehículo viajaban sus amigos en otro vehículo. Estos fueron los encargados de asistir al damnificado y rescatarlo. Milagrosamente, el hombre sólo había sufrido golpes leves.

Al lugar llegó personal de Tránsito Municipal, quien realizó el control de alcoholemia al conductor del Duna, el cual arrojó 3 gramos, el resultado máximo que puede marcar un alcoholímetro.

Temas
Seguí leyendo

Brutal choque en Las Heras: dos motociclistas graves tras el impacto

Murió un motociclista en Las Heras por un choque y el otro vehículo huyó

Caos en Tunuyán por un camión que perdió el dominio y terminó volcando

Salió a manejar y todo terminó en tragedia: el dramático caso que sacude a Maipú

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto

Un accidente en Ruta 40 dejó a un motociclista con lesiones tras un fuerte impacto

Un motociclista atropelló a una adolescente y su estado es crítico

Otro camión volcó y perdió toda su carga: mirá las fotos

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió en la madrugada de este lunes. 

Chocó de atrás a un auto y la alcoholemia dio un resultado alarmante

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Alarma en Mendoza por el avance de la pipa, una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

Alarma en Mendoza por la "pipa": crece el consumo de cocaína fumada en jóvenes y personas en situación de calle