Accidente vial en Maipú: conductor alcoholizado salvó su vida de milagro

Terrible accidente vial en Maipú.

Por Pablo Segura







Un hombre protagonizó un terrible accidente vial en Maipú que de milagro no provocó un desenlace fatal, al chocar y volcar con su auto a un canal en Lunlunta, en tanto que el control de alcoholemia dio el máximo posible de los alcoholímetros: 3 gramos de alcohol.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 20 del domingo en Espejo y Belgrano de Maipú, en tanto que el protagonista del siniestro fue identificado como Miguel Alberto Luna, un hombre radicado en ese departamento.

El individuo manejaba un Fiat Duna que terminó cayendo a un canal y fue rescatado por amigos suyos que se movilizaban en otro vehículo. Afortunadamente, resultó ileso. Ahora bien, deberá afrontar un proceso contravencional.

Milagroso accidente vial en Maipú: el conductor estaba alcoholizado De acuerdo a lo relatado por testigos y en base a las pericias realizadas en el lugar del accidente vial, se cree que Luna manejaba su Fiat Duna, patente BGZ693, por Belgrano de norte a sur y por causas que se intentan esclarecer, el hombre perdió el dominio y volcó, cayendo a un canal.

Afortunadamente para la víctima, detrás de su vehículo viajaban sus amigos en otro vehículo. Estos fueron los encargados de asistir al damnificado y rescatarlo. Milagrosamente, el hombre sólo había sufrido golpes leves. Al lugar llegó personal de Tránsito Municipal, quien realizó el control de alcoholemia al conductor del Duna, el cual arrojó 3 gramos, el resultado máximo que puede marcar un alcoholímetro.