Tupungato: terrible accidente vial entre una moto y bomberos que acudían a un incendio

Un grave accidente vial se registró durante la noche del martes en Tupungato , cuando un camión de Bomberos de la Policía de Mendoza que se dirigía a combatir un incendio colisionó con una motocicleta y como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de extrema gravedad .

Según informaron desde la Jefatura Departamental al portal Noticiero Andino Valle de Uco, el siniestro ocurrió mientras una dotación de Bomberos se desplazaba de urgencia hacia una vivienda incendiada ubicada sobre calle Urquiza , en la zona de Villa Bastías.

En circunstancias que son materia de investigación , el móvil de emergencia chocó contra una motocicleta en la intersección de las calles Centenario y Belgrano. Producto de la colisión, el motociclista resultó gravemente herido y debió ser asistido por personal médico.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, en la Ciudad de Mendoza, donde quedó internada en estado delicado y con pronóstico reservado.

El incendio que motivó el operativo en Tupungato

Mientras se desarrollaban las actuaciones por el accidente vial, otra dotación de Bomberos continuó con el operativo destinado a sofocar el incendio en la vivienda de Villa Bastías.

De acuerdo con la información oficial, el fuego provocó daños totales en el inmueble, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas. La rápida intervención de los efectivos permitió además evitar que las llamas alcanzaran un galpón ubicado junto a la propiedad afectada.

Según manifestó el propietario de la vivienda, el foco ígneo se habría originado en una estufa tipo salamandra, aunque las causas serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

Investigan las causas del accidente vial

Ahora la Justicia y los peritos especializados trabajan para esclarecer la mecánica del accidente vial ocurrido en Tupungato y determinar las responsabilidades en el hecho que dejó a un motociclista luchando por su vida.

El estado de salud de la víctima genera gran preocupación en el Valle de Uco, mientras se aguardan novedades sobre su evolución clínica en las próximas horas.