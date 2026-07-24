24 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Atropelló y mató a un peatón en Maipú: estaba alcoholizado

Un hombre de 74 años murió tras ser embestido en Maipú. El accidente vial ocurrió en la madrugada y el conductor estaba alcoholizado.

Tragedia vial en Maipú.&nbsp;

Tragedia vial en Maipú. 

 Por Pablo Segura

Un hombre de 38 años quedó detenido tras presentarse ante la Policía y admitir que fue el conductor que atropelló y mató a un peatón de 74 años en Maipú. El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Ozamis Sur y Ruta Provincial 60, donde la víctima falleció en el lugar.

Tras el accidente vial, el automovilista escapó sin asistir al hombre embestido. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada regresó al lugar del hecho y explicó a los efectivos que, luego del impacto, entró en estado de shock, dejó el vehículo en la casa de su padre y decidió entregarse ante las autoridades.

El control de alcoholemia realizado por personal de Tránsito Municipal reveló que el conductor tenía 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Por disposición de la Justicia, quedó detenido mientras avanza la investigación y el automóvil fue secuestrado para la realización de las pericias.

Cómo fue el accidente vial que terminó con un peatón muerto en Maipú

El hecho se registró alrededor de las 0.30 en Ozamis Sur y Ruta Provincial 60. La víctima, de 74 años, fue embestida por un Toyota Corolla blanco y murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento.

Ruta 60, a metros de cruce con Ozamis Sur, en Maipú, el lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Ruta 60, a metros de cruce con Ozamis Sur, en Maipú, el lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Las primeras averiguaciones indicaron que el vehículo involucrado se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. No obstante, alrededor de las 2, un hombre de 38 años regresó a la escena y reconoció haber protagonizado el siniestro.

Según declaró, tras el choque sufrió un estado de shock, se dirigió al domicilio de su padre y dejó allí el automóvil antes de presentarse ante la Policía.

Luego del control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,64 g/l, el ayudante fiscal ordenó el secuestro del Toyota Corolla para las pericias correspondientes y dispuso la detención del conductor.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental, personal de Tránsito Municipal y la Oficina Fiscal de Maipú.

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