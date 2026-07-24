Adopción: buscan familia para dos adolescentes

La Justicia de la Provincia de Mendoza lanzó una convocatoria pública para encontrar personas dispuestas a concretar la adopción de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años , cuya situación de adoptabilidad ya se encuentra firme. El llamado fue difundido por el Registro Provincial de Adopción por orden del GEJUAF Capital-Tercer.

El oficio judicial invita a quienes deseen formar una familia junto a las adolescentes a comunicarse con el Registro Provincial de Adopción para recibir mayor información y solicitar una entrevista. La convocatoria destaca las características, intereses y deseos de ambas jóvenes, con el objetivo de favorecer la búsqueda de un entorno familiar adecuado.

Según el documento, las dos hermanas imaginan su vida familiar compartiendo momentos cotidianos, como conversar y comer juntas. Además, ambas reciben tratamiento psicológico y esperan encontrar un hogar que las acompañe en sus proyectos y sueños.

La resolución judicial describe a la menor de 12 años como una adolescente tierna, tímida, cariñosa y sensible. Entre sus actividades favoritas figuran dibujar, cocinar, practicar yoga, patinar y ver series animadas . También disfruta del circo y de los espectáculos de magia, mientras cursa sexto grado y manifiesta especial interés por la matemática.

Respecto de la joven de 16 años, el oficio señala que se caracteriza por su madurez, creatividad y afectuosidad. Le gustan los animales, escribir historias, dibujar, escuchar música de los años '80 y ver películas y series. Además, cursa cuarto año de la escuela y destaca los vínculos afectivos que mantiene con sus compañeros.

Las personas que consideren poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al teléfono 2616799541, donde recibirán información y podrán solicitar una entrevista.