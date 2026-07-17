Adopción: proponen que la decisión pueda manifestarse durante el embarazo

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone modificar el Código Civil y Comercial de la Nación para que las personas gestantes puedan manifestar durante el embarazo su intención de dar a su hijo en adopción , con el objetivo de que el proceso pueda comenzar antes del nacimiento y agilizar los tiempos posteriores al parto.

La iniciativa es impulsada por el diputado nacional Javier Sánchez Wrba y apunta a incorporar una instancia de manifestación anticipada de voluntad, sin alterar el régimen vigente que establece que el consentimiento para la adopción solo puede otorgarse después del nacimiento del niño.

Según la propuesta, la persona gestante podrá expresar formalmente durante el embarazo su voluntad de entregar al hijo en adopción.

Esa manifestación permitirá que los organismos judiciales y administrativos comiencen a intervenir de manera anticipada, brindando acompañamiento y preparando el procedimiento.

Esto permitiría que, una vez producido el nacimiento y cumplidos los requisitos legales, el trámite pueda avanzar con mayor rapidez.

No obstante, el proyecto deja en claro que esa manifestación no reemplaza el consentimiento definitivo previsto por el Código Civil y Comercial. La legislación vigente seguirá exigiendo que la decisión sea ratificada después del parto, respetando los plazos y garantías establecidos para proteger tanto a la persona gestante como al niño.

Buscan reducir los tiempos de espera

Entre los fundamentos, el legislador sostiene que el sistema actual recién permite iniciar determinadas actuaciones una vez producido el nacimiento, lo que genera demoras que pueden prolongar la permanencia de niños y niñas en instituciones antes de integrarse a una familia adoptiva.

Con la modificación propuesta, el Estado podría comenzar antes el acompañamiento interdisciplinario, la evaluación de la situación y las actuaciones necesarias para facilitar el proceso de adopción, siempre respetando la voluntad que la persona gestante exprese tras el nacimiento.

El consentimiento seguirá siendo posterior al nacimiento

La iniciativa no modifica uno de los principios centrales del régimen de adopción argentino: el consentimiento para dar en adopción a un hijo solo podrá prestarse después del nacimiento, tal como establece actualmente el Código Civil y Comercial.

De esta manera, el proyecto incorpora una instancia preparatoria durante el embarazo, pero mantiene las garantías legales destinadas a asegurar que la decisión definitiva sea tomada una vez producido el parto y de manera libre e informada.