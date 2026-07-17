17 de julio de 2026
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Quino

Hace 94 años nacía Quino, el hombre que cambió la forma de ver el mundo con Mafalda

Un 17 de julio nació Quino, el creador de Mafalda. Descubrí la historia y el legado del humorista argentino que marcó a generaciones con su obra.

Hace 94 años nacía Quino, el hombre que cambió la forma de ver el mundo con Mafalda
Hace 94 años nacía Quino, el hombre que cambió la forma de ver el mundo con Mafalda
Por Sitio Andino Sociedad

Un 17 de julio de 1932 nació en Mendoza Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como Quino. El célebre humorista gráfico argentino dejó una huella imborrable con Mafalda, uno de los personajes más queridos de habla hispana. Conocé todos los detalles.

La historia de Quino, el creador de Mafalda que marcó a generaciones

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como Quino, nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Desde muy joven demostró un talento excepcional para el dibujo y la caricatura, una pasión que lo llevó a formarse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza y a dar los primeros pasos de una carrera que marcaría la historia del humor gráfico.

Tras mudarse a la provincia de Buenos Aires, a comienzos de la década de 1960 comenzó a publicar tiras cómicas en distintos medios, ganándose rápidamente un lugar destacado por su estilo agudo, sensible y profundamente crítico.

La historia de Quino, el genio que convirtió a Mafalda en un ícono universal

La historia de Quino, el genio que convirtió a Mafalda en un ícono universal

Su obra más emblemática, Mafalda, apareció por primera vez en 1964 y pronto se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Argentina. La entrañable niña llegó a lectores de toda América Latina y del mundo, con traducciones a más de 30 idiomas.

A través de las preguntas, ocurrencias y reflexiones de Mafalda, una niña curiosa, inconformista y comprometida con la justicia social, Quino logró combinar un humor inteligente con una mirada crítica sobre la realidad. Sus historias, cargadas de sensibilidad y vigencia, siguen invitando a pensar, cuestionar y sonreír a lectores de todas las edades.

Quino, el artista que convirtió el humor en una lección de vida

Quino, el artista que convirtió el humor en una lección de vida

Su talento fue reconocido en todo el mundo y lo consagró como uno de los grandes referentes del humor gráfico en español. Aunque falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, su legado permanece intacto: cada viñeta de Mafalda continúa emocionando, despertando reflexiones y recordándonos que las mejores preguntas nunca pasan de moda.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 17 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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