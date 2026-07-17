Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de julio.

Durante la mañana y tarde de este viernes 17 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Patricias Mendocinas, Sargento Cabral, Uruguay y Balcarce. En el barrio Alberdi. De 13.45 a 14.45 h.

– En calle Chubut, entre Irene Curie y Alberdi y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.

– Entre calles Las Aucas, Juarez Celman, El Toledano y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez y zonas aledañas; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Neme, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 17 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/L5AOR9ghwT

– Entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Urquiza, entre San Luis y El Carmen y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Besares, Italia, justicia y Víctor Delhez. En calle Darragueira y Monte Líbano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calles San Esteban y Lavalle y zonas aledañas; El Borbollón. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Curupaití, Proyectada G126, 9 de Julio (o Jesús Nazareno) y Cerro Catedral. Afecta barrios 9 de Julio y Santa Elvira y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 14.00 h.

– Entre calles Elpidio González, Tuyutí, San Francisco del Monte y Las Cañas y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas