Qué locales encontrás en Espacio Costanera: opciones para todos los gustos y presupuestos

A unos días de su inauguración, Espacio Costanera capta la atención de cientos de mendocinos y turistas desde un punto neurálgico del Área Metropolitana. Con un llamativo abanico de propuestas y precios para todos los bolsillos , este nuevo centro comercial se propone crecer de la mano de importantes marcas y un valor diferencial.

Con un estacionamiento principal ubicado sobre Avenida Gobernador Ricardo Videla (Costanera) y una entrada por la intersección de esta misma arteria y calle Reconquista —la conocida parada de taxis—, Espacio Costanera cuenta con un amplio y accesible ingreso.

El rango de precios parte desde los $20.000 y alcanza los $90.000 . Los consumidores pueden saber fácilmente el valor de cada artículo buscando el círculo de color correspondiente en la etiqueta de cada producto y comparándola con las tablas que exhibe el comercio.

tienta a ingresar y buscar esas zapatillas, calzas o artículos deportivos tan necesarios para arrancar con una rutina fitness.

Este colorido espacio de juegos y entretenimiento atrae a los más chicos con icónicos personajes de películas. Además, las luces, sonidos y distintas propuestas remontan a los más grandes a las clásicas salas de arcade y "fichines" de su infancia. Así, Match se llena de familias y amigos que buscan compartir un momento de risas y distención mientras esperan la salida de su colectivo, el desembarco de algún ser querido o, simplemente, como parte de una salida diferente.

Entre máquinas de fichas, hockey de mesa, juegos cooperativos y máquinas de garra con premios, tanto mendocinos como turistas pueden adquirir una tarjeta por $1.000 y cargar un "abono". Con $20.000, los clientes obtienen un bonus de $5.000; con $50.000 reciben un extra de $15.000 y cargando $100.000 podrán acceder hasta a un regalo de $40.000 en su tarjeta. Todas estas promociones son válidas pagando en efectivo.

Hello Beauty

En la misma ala izquierda del sector Oeste se encuentra Hello Beauty, un local de accesorios, perfumería y maquillaje que no tiene nada que envidiarle a otros de su rubro.

Foto: Cristian Lozano

Con una amplia variedad de productos para el cuerpo, el cabello y hasta artículos para el hogar, este local tiene lo esencial para sacar de un apuro o encontrar el regalo ideal para una ocasión especial. Además, en plena euforia mundialista, también cuenta con maquillaje para alentar a la Scaloneta.

Lumi

El sector de tecnología no podía faltar en este nuevo centro comercial. Lumi cubre ese cupo necesario para buscar artículos infaltables para el día a día o para un largo viaje. En este espacio se podrá acceder a fundas para celular, auriculares, parlantes y hasta maletas.

De acuerdo con Julieta, una de las empleadas en el lugar, lo más buscado por los clientes es la protección de la pantalla del celular. "Nosotros tenemos el hidrogel en descuento en $5.500. Las fundas —que también ocupan el ranking de lo más pedido— rondan entre los $8.300 hasta los $22.000, pero tenemos una promo que incluye el vidrio templado con una funda a $7.000, por ejemplo", explica.

¿Buscas comer en Espacio Costanera? Estas son las propuestas del patio de comidas

Muchos conocen y creen fielmente en la frase "el amor mueve al mundo". Para varias personas, este motor es la comida y cómo no, si la gastronomía acompaña cada momento importante en nuestras vidas. Un helado compartido con un familiar que no vemos hace mucho, una pizza pre-viaje de egresados o hasta una hamburguesa apenas bajamos de un bus después de varias horas pueden mejorar el humor de una persona.

Por ello, Espacio Costanera presenta una amplia variedad de propuestas para todo tipo de ocasión y gustos.

McDonald's

El décimo McDonald's de la provincia se encuentra ubicado hacia el ala derecha del sector Oeste. Este tendrá un perfil orientado hacia el turista y los grandes grupos de viajeros, pero el menú, la atención y las promociones no distan del servicio que se ofrece en otros locales.

Foto: Cristian Lozano

Kentucky Fried Chicken (KFC)

La receta del Coronel Sanders también llega a Espacio Costanera. Los "buckets" de pollo crujiente son la opción perfecta para matar el tiempo mientras esperamos un embarque o para completar una tarde de juegos en Match.

Foto: Cristian Lozano

Pala Negra

Las masas al fuego de esta pizzería dejan sin aliento a muchos de los visitantes de Espacio Costanera. Con pizzas desde precios muy accesibles y combos que incluyen empanadas, Pala Negra se convierte en una parada obligatoria del sector Oeste.

Foto: Cristian Lozano

Roast Grill

Los mejor del amor tampoco podía faltar en ese flamante espacio gastronómico. Para quienes buscar opciones más abundantes o salir un poco de la opción pizza-hamburguesa, Roast Grill ofrece tentadores cortes premium, empanadas y hasta panchos.

Foto: Cristian Lozano

Ferruccio Soppelsa

La icónica "Casa del Gelato" mendocina llega al sector Oeste con los sabores más codiciados. Además de una amplia variedad de helados, también se podrá disfrutar de cafetería y pastelería.

Foto: Cristian Lozano

Havanna

La marca oriunda de la Costa Atlántica abre sus puertas en Espacio Costanera para llenar de sabor a turistas y locales. Con un catálogo tan tradicional como exótico, se posiciona como una de las propuestas más tentadoras a la hora de elegir chocolates o alfajores para disfrutar solo o llevar de regalo.

Foto: Cristian Lozano

Alto ahí

El patio de comidas de Espacio Costanera se completa con la presencia de Alto Ahí, un kiosco que no decepciona al momento de sacar del apuro a los "transeúntes" del centro comercial que quieran saciar el antojo de algún dulce, comprar una gaseosa o un café al paso.

Mirá todo lo que podés hacer en el fascinante Espacio Costanera Foto: Cristian Lozano

En días de semana, el patio gastronómico se encuentra abierto desde las 10 hasta las 00 horas. Sábados y domingos, el horario se extiende hasta la 1 de la madrugada. Por otro lado, el espacio comercial va estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas.

Con esta diversidad de opciones, Espacio Costanera busca transformarse en un punto de encuentro y disfrute para todas aquellas personas que deseen una salida diferente. Las puertas ya están abiertas y el movimiento es constante, solo resta que más mendocinos y turistas quieran colmar los pasillos Oeste del edificio para crear recuerdos y compartir momentos especiales.