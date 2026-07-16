16 de julio de 2026
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Sitio Andino

Una buena noticia: casi la mitad de las editoriales aumentó sus ventas

Casi 5 de cada 10 editoriales argentinas aumentaron sus ventas durante la última Feria del Libro, según un informe de la Cámara Argentina del Libro. El interés por la lectura se mantiene, pese al complejo contexto económico.

Una buena noticia para la industria editorial. Casi 5 de cada 10 editoriales argentinas aumentaron sus ventas durante la última Feria del Libro.

Una buena noticia para la industria editorial. Casi 5 de cada 10 editoriales argentinas aumentaron sus ventas durante la última Feria del Libro.

Por Sitio Andino Sociedad

En un contexto económico complejo para el consumo cultural, la industria editorial recibió una señal alentadora. Un informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL) reveló que casi cinco de cada diez editoriales argentinas aumentaron sus ventas durante la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el principal evento del sector en el país.

Según el relevamiento, el 47,3% de las editoriales consultadas aseguró haber vendido más ejemplares que en la edición de 2025. En tanto, un 28,2% afirmó haber mantenido un nivel de ventas similar, mientras que el 24,5% registró una caída.

La Feria del Libro volvió a mostrar su capacidad de convocatoria

El estudio fue elaborado por la CAL junto con el Núcleo de Innovación Social (NIS) a partir de una encuesta realizada a 110 editoriales socias que participaron de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Los resultados confirman que, pese a las dificultades que atraviesa el sector editorial, la Feria continúa siendo un espacio clave para la comercialización de libros y el encuentro entre autores, editoriales y lectores.

Desde la entidad destacaron que el interés del público por los libros se mantiene firme, aun cuando el poder adquisitivo condiciona las decisiones de compra.

Más ventas, pero compras más cuidadas

El informe también muestra un comportamiento particular de los consumidores. Si bien muchas editoriales lograron vender una mayor cantidad de ejemplares, los compradores optaron por adquisiciones más pequeñas o eligieron libros de menor precio.

El ticket promedio alcanzó los $28.487, un 23% más en términos nominales que el año anterior. Sin embargo, al descontar la inflación, ese monto representa una caída real del 7,1%, lo que refleja un consumo más prudente.

En otras palabras, hubo más movimiento en los stands y una mayor cantidad de libros vendidos para muchas editoriales, aunque el gasto promedio por visitante perdió poder de compra.

Un dato alentador para la industria editorial

Los resultados fueron recibidos con optimismo por el sector, especialmente porque llegan en un contexto en el que la industria editorial enfrenta desafíos como el aumento de los costos de producción, las menores tiradas y la caída del consumo cultural.

El informe demuestra que, a pesar de ese escenario, la Feria del Libro continúa siendo un motor para las editoriales y mantiene vivo el interés de los argentinos por la lectura.

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