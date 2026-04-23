Libros en transición: cómo se reconfigura el consumo cultural en Argentina

Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro funciona como una instancia propicia para examinar el vínculo entre los lectores y la industria editorial. En ese marco, un reciente informe sobre hábitos de consumo literario en la Argentina , realizado por la plataforma de venta literaria BuscaLibre , aporta datos sobre la evolución del mercado durante 2025 y las perspectivas para este 2026.

El estudio, presentado horas antes del comienzo de la Feria del Libro de Buenos Aires , basado en el comportamiento de compra de usuarios en plataformas digitales , describe un escenario atravesado por tensiones económicas , pero con signos incipientes de recuperación. La contracción del consumo impactó también en el sector editorial , aunque ciertos cambios en las condiciones del mercado (particularmente la flexibilización de importaciones ) facilitaron el acceso a títulos extranjeros y ediciones especiales que hasta hace poco resultaban difíciles de conseguir.

En paralelo, el informe señala una transformación en el perfil del lector . Lejos de restringirse a géneros tradicionales, las elecciones muestran una mayor diversificación temática . “El lector argentino se volvió más curioso y heterogéneo en sus intereses”, asegura Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina, al describir una convivencia entre clásicos consolidados y nuevas áreas de interés vinculadas a los cambios tecnológicos y sociales .

Entre las tendencias más visibles, se destaca el crecimiento sostenido de libros vinculados a la inteligencia artificial , el futuro del trabajo y los avances tecnológicos . Este fenómeno refleja una demanda por herramientas conceptuales que permitan interpretar un contexto de transformación acelerada , donde la innovación redefine tanto las dinámicas laborales como la vida cotidiana.

En la misma línea, los títulos asociados a salud mental, bienestar y desarrollo personal mantienen una presencia dominante. La búsqueda de equilibrio entre vida personal y profesional, junto con el interés por la gestión emocional, consolida a este segmento como uno de los más dinámicos del mercado.

Por fuera del ensayo y la no ficción, la narrativa continúa desempeñando un papel central. Las novelas de ciencia ficción (en especial aquellas de corte distópico) y las historias románticas sostienen altos niveles de demanda. Ambas vertientes, aunque diferentes en tono y estructura, comparten la capacidad de ofrecer lecturas que dialogan con inquietudes contemporáneas, ya sea a través de escenarios imaginarios o de relatos centrados en vínculos personales.

A su vez, las biografías y relatos basados en hechos reales mantienen una presencia significativa. La vida de figuras públicas (provenientes de la política, el deporte o el entretenimiento) continúa siendo un eje de interés para los lectores locales.

El peso de las nuevas generaciones

Uno de los rasgos más consistentes del relevamiento es el protagonismo del público joven en el consumo de libros, especialmente en el entorno digital. Este segmento muestra una fuerte inclinación hacia géneros como la novela romántica y los contenidos de bienestar, en muchos casos impulsados por recomendaciones en redes sociales y comunidades virtuales de lectura.

La expansión del comercio electrónico no solo modificó los canales de venta, sino también la geografía del acceso al libro. La posibilidad de adquirir títulos desde cualquier punto del país contribuyó a una mayor federalización del consumo cultural, reduciendo las limitaciones que históricamente imponía la disponibilidad en librerías físicas.

image En el Día Internacional del Libro muevas tendencias y formas de compra se imponen entre los argentinos.

Los títulos más elegidos

El ranking de los libros más vendidos durante el último año refleja con claridad estas tendencias. Las ediciones especiales y sagas consolidadas ocupan un lugar destacado, junto con obras de desarrollo personal y títulos orientados al alto rendimiento.

Entre los más demandados figuran colecciones completas de literatura juvenil y fantástica, novelas contemporáneas de amplio alcance y libros centrados en la mejora individual. La combinación de entretenimiento, identificación generacional y utilidad práctica parece definir buena parte de las decisiones de compra.

En cuanto a los autores, predominan nombres internacionales, especialmente del ámbito anglosajón, lo que confirma la fuerte inserción de la literatura global en el mercado argentino. Las escritoras de ficción romántica y fantástica encabezan las preferencias, seguidas por autores vinculados a la narrativa de suspenso y al desarrollo personal.

Concentración y expansión territorial

El análisis geográfico de Buscalibre muestra que Mendoza se consolida como uno de los principales polos de compra de libros online a nivel nacional, formando parte del grupo de plazas que, junto con Córdoba y Rosario, concentran el 20% de las ventas.

Si bien CABA y GBA continúan liderando el ranking con el 45%, el desempeño de Córdoba refleja el crecimiento sostenido del e-commerce literario en el interior del país. Completan el mapa de consumo ciudades como Santa Fe, Bariloche y Salta, evidenciando una expansión cada vez más federal del acceso a libros a través de canales digitales.

Este crecimiento en el interior se explica, en gran medida, por la expansión de los canales digitales, que permiten sortear las limitaciones logísticas y ampliar la oferta disponible. En ciudades más pequeñas, donde la variedad de librerías es reducida, el comercio electrónico se posiciona como una alternativa cada vez más relevante.

Cambios en los hábitos de compra

El análisis de los medios de pago revela también transformaciones en las prácticas de consumo. La tarjeta de crédito continúa siendo la opción predominante, impulsada por la posibilidad de financiar compras en cuotas. No obstante, las billeteras virtuales y los pagos digitales muestran un crecimiento sostenido, en línea con la digitalización de la economía.

Otro comportamiento emergente es la compra de múltiples ejemplares en una misma operación, favorecida por promociones bancarias y descuentos. Esta dinámica sugiere una estrategia de consumo más planificada, donde el lector aprovecha oportunidades específicas para ampliar su biblioteca personal.

La persistencia del libro en papel

A pesar del avance de los formatos digitales, el libro físico mantiene su predominio en las preferencias de los lectores argentinos. Lejos de ser desplazado, el soporte tradicional conserva un valor simbólico y práctico que sigue siendo determinante.

La posibilidad de acceder a un catálogo amplio (que incluye millones de títulos, muchos de ellos importados) refuerza esta tendencia. En un mercado históricamente condicionado por restricciones de oferta, la ampliación del acceso aparece como uno de los factores clave para explicar la reactivación del consumo.

En conjunto, los datos muestran un escenario en transición. Si bien el contexto económico continúa condicionando las decisiones de compra, la diversificación de la oferta, la expansión del comercio electrónico y la adaptación de los lectores a nuevas temáticas configuran un panorama más dinámico. En ese equilibrio entre restricciones y oportunidades, el libro mantiene su lugar como objeto cultural central.