Literatura y verano: una selección de clásicos que se disfrutan más bajo el sol

No hay mejor plan que desconectar con una buena lectura. Te recomendamos clásicos breves de la literatura de verano, ideales para leer en la pileta o la playa.

 Por Analía Martín

El verano impone su propio ritmo, más lento y contemplativo. Es la estación ideal para desconectar de las pantallas y reencontrarse con la buena literatura lejos del ruido mental. Si buscás qué llevar en el bolso de la pileta, te proponemos una selección de libros ágiles, envolventes y perfectos para disfrutar en una hamaca.

Cuerpo del artículo No hace falta embarcarse en novelas de mil páginas para sentir el placer de leer. Los "clásicos de verano" suelen ser historias que te atrapan desde la primera línea y que, idealmente, podés terminar en un par de tardes de ocio. La idea es viajar con la mente mientras el cuerpo descansa al sol.

leer en la pileta
Tres imperdibles para tu biblioteca de verano

  • "El viejo y el mar" (Ernest Hemingway): Es el libro definitivo para leer cerca del agua. La lucha solitaria de Santiago contra el pez espada gigante es breve, intensa y profundamente conmovedora. Se lee de un tirón y te deja pensando en la resiliencia y la naturaleza.
  • "Crónica de una muerte anunciada" (Gabriel García Márquez): Si buscás algo que no te deje soltar el libro, este es el indicado. El calor caribeño transpira en cada página de esta novela. Es un thriller magistral donde ya sabés el final, pero la maestría de Gabo te mantiene en tensión hasta la última palabra.
  • "Muerte en el Nilo" (Agatha Christie): El verano pide misterio. Nada mejor que acompañar al detective Hércules Poirot en un crucero por Egipto lleno de glamour, calor sofocante y un crimen por resolver. Es la lectura de evasión perfecta para olvidarse de todo.
leer en el mar
El maridaje perfecto

Para potenciar la experiencia, acompañá tu lectura con un tereré bien frío o una limonada con jengibre. Buscá la sombra de un árbol, dejá el celular en modo avión y permitite el lujo de perderte en una buena ficción. Aprovechá los domingos de enero para reencontrarte con la literatura. Estos clásicos nunca fallan y son la mejor compañía para el descanso.

