Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.

El Gobierno de Mendoza comenzará en los próximos meses a ejecutar la obra del Acceso Este , una de las más relevantes de los últimos años por tratarse del principal ingreso y egreso de la Ciudad. En febrero implementarán los primeros cambios en la circulación del tránsito para que los conductores se habitúen. Los detalles de las intervenciones y los beneficios que tendrá según promete el Ejecutivo.

La Provincia intervendrá la ruta 7 -por la que transitan unos 120.000 vehículos por día- de competencia nacional pero que, ante la ausencia de fondos y retrasos durante diversas gestiones presidenciales, decidió tomar el control temporal a través de un acuerdo con Vialidad Nacional . Aseguran que será "un antes y un después", tanto para quienes la transitan como para los vecinos de la zona, que mejorará la circulación y que terminará con el efecto de "muro" que hoy tiene.

Obra pública Guaymallén asume un nuevo compromiso para mejorar la seguridad vial en el marco de la megaobra del Acceso Este

La obra abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú , pasando por Guaymallén , municipios con lo que el Gobierno tendrá que coordinar los trabajos. Repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas, son parte de las diversas tareas que se realizarán a lo largo de 30,4 km con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial .

El plazo de ejecución es de 30 meses, pero previamente se irán cumpliendo "hitos de obra", la cual se desarrollará en convivencia con el tránsito, pero con intervenciones parciales.

Infografia DIARIO 980x1200 Obra del Acceso Este Así será la obra del Acceso Este. Infografía Medios Andinos

Obras en el sector de Maipú

Ya fueron lanzadas dos licitación públicas que se están evaluando. Una es para el tramo desde calle González a Lamadrid, en Maipú, donde se presentaron once ofertas de distintas empresas. En ese sector del Acceso Este se realizarán distintos trabajos como reencarpetado con reconstrucción de base, pavimentación de banquinas, renovación de sistemas de contención, nueva señalización horizontal y vertical

Además, se reconstruirán 10 intersecciones principales con 17 rotondas y ordenadores viales que se ubicarán en Ruta 50, calle Serpa, calle Don Bosco, calle Maza, calle Cervantes, Ruta 31-Los álamos, calle Medina, Ruta 33-Las Margaritas, calle San Pedro y calle Lamadrid.

A esto se sumarán obras en las laterales norte y sur, con financiamiento mixto del Ejecutivo (70%) y de la Municipalidad de Maipú (30%) que en total sumarán unos $12.000 millones.

obra, acceso este, ruta 7 Estado actual de la ruta. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Obras en el sector de Guaymallén

El otro llamado a licitación realizado, en la que se presentaron siete oferentes, fue para el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González, en Guaymallén. Allí se realizarán diversos trabajos, algunos de mucha complejidad, como la construcción de una tercera trocha por sentido entre Arturo González y La Purísima, el alteo de la traza en seis metros y la colocación de tres nuevos puentes.

También se ampliará el puente Arenales-Rondeau, con una trocha adicional por mano, y los ubicados sobre canal Pescara y carril Ponce, además de repavimentación, recontrucción de la iluminación, nueva señalética, pavimentación de banquinas y renovación de los sistemas de contención.

Asimismo, se realizará obras complementarias: rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso para evitar anegamientos y acumulación de agua, y ampliación de zonas verdes con incorporación de paseos peatonales y ciclovías, con financiamiento a cargo de la Municipalidad.

Acceso Este, Guaymallén Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La convivencia de la obra con el tránsito, el gran desafío

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, indicó que la obra convivirá con el tránsito, con cortes parciales y dinámicos, según las necesidades de los trabajos y en coordinación con los municipios. Es por esto que la gran incógnita es saber cómo lo asimilarán los conductores y si durante las intervenciones podrán evitar el caos vehicular sobre el Acceso y en zonas aledañas.

Cuando los funcionarios hablan públicamente al respecto le piden reiteradamente "paciencia" a la ciudadanía para sobrellevar los 30 meses que quedarán por delante cuando empiece la obra -lo que será entre abril y mayo- a la que definen como "las más importantes de los últimos 50 años".

En este sentido, a partir del 9 de febrero, antes del inicio de clases y del comienzo de las obras, Guaymallén y el Gobierno provincial decidieron realizar cambios en el tránsito de las laterales para que los conductores se vayan adecuando a las modificaciones antes que la circulación aumente.

acceso este, ruta siete, altura shopping, transito, arteria, corte, choque - 330267 El 9 de febrero comenzarán cambios en la circulación del tránsito en Guaymallén. Foto: Cristian Lozano

Los cambios en las laterales serán los siguientes:

Lateral norte , desde Arturo González hasta el Nudo Vial : circulación en sentido de este a oeste .

, desde : circulación en sentido de . Lateral sur , desde el Nudo Vial hasta Arturo González : circulación en sentido de oeste a este .

, desde el : circulación en sentido de . Se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales: entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí.

Cómo planean implementar el sistema de peaje

La Provincia confirmó que planea instalar un sistema de peaje, iniciativa con la que busca recuperar parte de la inversión que haga en las rutas nacionales que tomó el control tras el acuerdo con Vialidad Nacional. Si bien hasta que la obra no esté finalizada no habrá nada definido, por ahora se sabe que será "free flow", como los que funcionan en Chile.

Este sistema es un método de cobro automático sin cabinas física ni barreras, permitiendo que los vehículos no tengan que detenerse. Estos puestos inteligentes podrían estar ubicados en tres zonas: Nudo Vial, calle Lamadrid y calle Urquiza.

Desde el Gobierno sostuvieron que la idea es que el monto a abonar por parte de los conductores no sea elevado, ya que el objetivo no es recuperar la totalidad de la inversión estatal, sino apuntar a realizar el mantenimiento de la ruta. En ese sentido, buscarán que quienes circulan por el Acceso Este tengan algún beneficio en el pago.

obra acceso este ruta 7 Estado actual del Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

"Es una instancia que se definirá una vez concluida la obra y analizada la propuesta técnica adjudicada. El objetivo es contar con buenas colectoras que ofrezcan alternativas al usuario, determinar los puntos y modalidades de cobro mediante un ajuste técnico preciso que garantice la viabilidad del sistema", declaró Natalio Mema, ministro de Gobierno.

La finalización de los análisis de las ofertas presentadas en las licitaciones está prevista dentro de los próximos 45 a 60 días, luego se adjudicará la obra y se firmará el contrato con la/s empresa/s, por lo que las máquinas comenzarán a funcionar hacia el mes de mayo.