Inician hoy las obras en el Acceso Este: cortes, desvíos y cómo circular en Maipú

La circulación en el Acceso Este (Ruta Provincial 22) tiene desde este miércoles cambios importantes en el tramo de Maipú, por el inicio de obras viales clave que implicarán reducción de carriles y posibles demoras.
Hay reducción de carriles y demoras en un tramo clave. El detalle de los trabajos y cómo circular.
La circulación en el Acceso Este (Ruta Provincial 22) tiene desde este miércoles cambios importantes en el tramo de Maipú, por el inicio de obras viales clave que implicarán reducción de carriles y posibles demoras.
Se trata de un sector altamente transitado del Gran Mendoza, por lo que las tareas se realizarán por etapas y con desvíos dentro de la misma calzada, lo que obligará a los conductores a extremar la precaución.
Las primeras intervenciones forman parte de un plan integral de mejoras estructurales, que incluye:
En esta etapa inicial, las restricciones afectarán dos sectores clave:
Los trabajos se realizan de 8 a 18, franja horaria en la que se espera el mayor impacto en la circulación.
Debido a las características de la obra, no se habilitarán por el momento las colectoras, por lo que todo el flujo vehicular se mantendrá en la traza principal. En concreto:
Desde la organización de la obra pidieron a los conductores respetar la señalización provisoria y reducir la velocidad para evitar incidentes.
El esquema de trabajo previsto para el inicio es el siguiente:
Las intervenciones irán avanzando por etapas, por lo que las condiciones de circulación podrían modificarse en los próximos días.
El proyecto forma parte de una inversión considerada histórica en Mendoza, financiada con fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial.
El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y fortalecer la conectividad en uno de los corredores más importantes de la provincia.