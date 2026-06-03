3 de junio de 2026
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Acceso Este

Inician hoy las obras en el Acceso Este: cortes, desvíos y cómo circular en Maipú

Hay reducción de carriles y demoras en un tramo clave. El detalle de los trabajos y cómo circular.

Comienzan las labores en el Acceso Este.

Comienzan las labores en el Acceso Este.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Se trata de un sector altamente transitado del Gran Mendoza, por lo que las tareas se realizarán por etapas y con desvíos dentro de la misma calzada, lo que obligará a los conductores a extremar la precaución.

Acceso Este: cortes por el inicio de la obra para mejorar la calzada

Las primeras intervenciones forman parte de un plan integral de mejoras estructurales, que incluye:

  • Relevamiento técnico de la calzada.
  • Tratamiento de baches y fisuras.
  • Recalce de banquinas.
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En esta etapa inicial, las restricciones afectarán dos sectores clave:

  • Calzada sur (hacia el Este): entre Don Bosco y carril Maza.
  • Calzada norte (hacia Ciudad): entre Lamadrid y carril San Pedro.

Los trabajos se realizan de 8 a 18, franja horaria en la que se espera el mayor impacto en la circulación.

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Cómo es el tránsito en el Acceso Este y qué tener en cuenta

Debido a las características de la obra, no se habilitarán por el momento las colectoras, por lo que todo el flujo vehicular se mantendrá en la traza principal. En concreto:

  • Habrá un solo carril habilitado por sentido.
  • Se producirán estrechamientos de calzada en distintos tramos.
  • Podrían registrarse demoras en horarios pico.

Desde la organización de la obra pidieron a los conductores respetar la señalización provisoria y reducir la velocidad para evitar incidentes.

Acceso Este, obras, Maipú 02
Este miércoles inician las obras de reparación del Acceso Este.

Este miércoles inician las obras de reparación del Acceso Este.

Cronograma de los primeros días de obras en el Acceso Este

El esquema de trabajo previsto para el inicio es el siguiente:

  • Miércoles 3 de junio: comienzan tareas preliminares en la banquina, con reducción de la calzada sur entre Don Bosco y Maza.
  • Jueves 4 de junio: se realizará el relevamiento de la calzada norte entre Lamadrid y San Pedro, junto con trabajos sobre banquinas.

Las intervenciones irán avanzando por etapas, por lo que las condiciones de circulación podrían modificarse en los próximos días.

La obra en el Acceso Este

El proyecto forma parte de una inversión considerada histórica en Mendoza, financiada con fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial.

El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y fortalecer la conectividad en uno de los corredores más importantes de la provincia.

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