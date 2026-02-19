Megaobra del Acceso Este: adjudicaron a dos empresas el tramo Maipú, con una fuerte baja en el presupuesto

El tramo Maipú del Acceso Este fue adjudicado a dos empresas con una baja del 16,4% sobre el presupuesto oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó formalmente la obra de Refuncionalización de la Ruta Provincial Nº22 - Acceso Este , para el tramo Maipú. Se trata de un proyecto clave que forma parte de la transformación integral del Acceso Este y que apunta a mejorar la conectividad, seguridad vial y logística en el Este provincial.

La intervención comprende el tramo Arturo González – Lamadrid (Variante Palmira) , dividido en dos secciones estratégicas, y fue adjudicada con una baja promedio del 16,4% respecto del presupuesto oficial.

La Sección 1 (González–Cervantes) fue adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por un monto de $19.798.393.035 , lo que representa una reducción del 26,8% respecto del presupuesto oficial previsto para ese segmento.

En tanto, la Sección 2 (Cervantes–Lamadrid) quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) por $28.718.224.820,06 , con una baja del 6,8% sobre el cálculo inicial.

De este modo, el monto total adjudicado asciende a $48.516.617.855,06, frente a un presupuesto oficial que rondaba los $57.857.662.026,74.

Ficha técnica de la adjudicación

Presupuesto oficial total: $57.857.662.026,74

Monto total adjudicado: $48.516.617.855,06

Baja promedio: 16,4%

Sección 1 (González–Cervantes)

Presupuesto Oficial: $27.030.084.961,74

Adjudicación: $19.798.393.035

Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Baja: 26,8%

Sección 2 (Cervantes–Lamadrid)

Presupuesto Oficial: $30.827.577.065,00

Adjudicación: $28.718.224.820,06

Empresa: Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA)

Baja: 6,8%

Una obra estratégica para el Este

La refuncionalización de la RP 22 se enmarca dentro del plan integral sobre el Acceso Este, que incluye repavimentación, nuevos puentes, reordenamiento del tránsito y la futura implementación de un sistema de peaje, según se informó en etapas previas del proyecto.

El tramo adjudicado corresponde a la Variante Palmira, un corredor clave para el tránsito pesado y la conexión logística con el este provincial y los principales nodos productivos.

La obra busca mejorar la circulación, descomprimir zonas urbanas y optimizar el transporte de cargas.

Se trata de una intervención considerada estratégica no sólo por su volumen de inversión, sino también por su impacto en la matriz productiva y en la seguridad vial, en un corredor que registra alto tránsito de vehículos particulares y camiones.

La obra del Acceso Este

La Provincia intervendrá la ruta 7 -por la que transitan unos 120.000 vehículos por día- de competencia nacional pero que, ante la ausencia de fondos y retrasos durante diversas gestiones presidenciales, decidió tomar el control temporal a través de un acuerdo con Vialidad Nacional.

La obra abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú, pasando por Guaymallén, municipios con lo que el Gobierno tendrá que coordinar los trabajos. Repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas, son parte de las diversas tareas que se realizarán a lo largo de 30,4 km con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

El plazo de ejecución es de 30 meses, pero previamente se irán cumpliendo "hitos de obra", la cual se desarrollará en convivencia con el tránsito, pero con intervenciones parciales.

Obras en el sector de Maipú

En el tramo desde calle González a Lamadrid, en Maipú se realizarán distintos trabajos como reencarpetado con reconstrucción de base, pavimentación de banquinas, renovación de sistemas de contención, nueva señalización horizontal y vertical

Además, se reconstruirán 10 intersecciones principales con 17 rotondas y ordenadores viales que se ubicarán en Ruta 50, calle Serpa, calle Don Bosco, calle Maza, calle Cervantes, Ruta 31-Los álamos, calle Medina, Ruta 33-Las Margaritas, calle San Pedro y calle Lamadrid.

A esto se sumarán obras en las laterales norte y sur, con financiamiento mixto del Ejecutivo (70%) y de la Municipalidad de Maipú (30%) que en total sumarán unos $12.000 millones.

Obras en el sector de Guaymallén

El otro sector es el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González, en Guaymallén. Allí se realizarán diversos trabajos, algunos de mucha complejidad, como la construcción de una tercera trocha por sentido entre Arturo González y La Purísima, el alteo de la traza en seis metros y la colocación de tres nuevos puentes.

También se ampliará el puente Arenales-Rondeau, con una trocha adicional por mano, y los ubicados sobre canal Pescara y carril Ponce, además de repavimentación, recontrucción de la iluminación, nueva señalética, pavimentación de banquinas y renovación de los sistemas de contención.

Asimismo, se realizará obras complementarias: rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso para evitar anegamientos y acumulación de agua, y ampliación de zonas verdes con incorporación de paseos peatonales y ciclovías, con financiamiento a cargo de la Municipalidad.

La obra del Acceso Este será en etapas.

Cómo planean implementar el sistema de peaje

La Provincia confirmó que planea instalar un sistema de peaje, iniciativa con la que busca recuperar parte de la inversión que haga en las rutas nacionales que tomó el control tras el acuerdo con Vialidad Nacional. Si bien hasta que la obra no esté finalizada no habrá nada definido, por ahora se sabe que será "free flow", como los que funcionan en Chile.

Este sistema es un método de cobro automático sin cabinas física ni barreras, permitiendo que los vehículos no tengan que detenerse. Estos puestos inteligentes podrían estar ubicados en tres zonas: Nudo Vial, calle Lamadrid y calle Urquiza.

Desde el Gobierno sostuvieron que la idea es que el monto a abonar por parte de los conductores no sea elevado, ya que el objetivo no es recuperar la totalidad de la inversión estatal, sino apuntar a realizar el mantenimiento de la ruta. En ese sentido, buscarán que quienes circulan por el Acceso Este tengan algún beneficio en el pago.