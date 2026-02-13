Marcos Calvente y la obra del Acceso Este: "Es la más importante de los últimos 50 años y la más necesaria"

n una nueva edición de Voces de Gestión por Andino Streaming, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó los primeros cambios en el Acceso Este y lo que viene.

Desde hace unos días se empezaron a implementar los primeros cambios en torno a lo que será la refuncionalización integral del Acceso Este, una obra que será ejecutada por la provincia de Mendoza, en conjunto con los municipios de Guaymallén y Maipú. El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , dio el puntapié y avanzó con la primera modificación que impacta directamente sobre los conductores: los cambios de sentido en las laterales. “Tenemos que acostumbrarnos con tiempo", explicó. Lo que viene.

La participación del municipio de Guaymallén en esta obra es clave, no solo por la inversión de U$S 5 millones , sino por la logística que aportará y la articulación con los distintos organismos intervinientes en una megaobra, que impactará en la vida de más de 120.000 automovilistas que día a día circulan por el Acceso Este. Así lo explicó Calvente en una nueva edición del ciclo " Voces de Gestión" , de Andino Streaming,

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente anticipó que los trabajos comenzarían entre fines de abril y mayo. Detalló el cambio en las laterales, el plan para derivar 120.000 vehículos por día y la inversión municipal de más de 5 millones de dólares.

En Voces de Gestión por Andino Streaming, Marcos Calvente habló sobre la refuncionalización del Acceso Este.

Marcos Calvente , analizó el inicio de los cambios en el Acceso Este y explicó por qué considera que se trata de “la obra más importante de los últimos 50 años en términos viales de la provincia”.

“Es la obra más importante, también la más compleja y por supuesto la más necesaria”, afirmó el jefe comunal, al referirse a la intervención integral que abarcará 12 kilómetros y que impactará de lleno en la circulación del área metropolitana.

120.000 vehículos por día y una “muralla” urbana

Calvente explicó que actualmente transitan por el Acceso Este unos 120.000 vehículos diarios, en condiciones que definió como “inseguras y de bajo confort”. Sin embargo, sostuvo que el problema no es solo vial.

“El Acceso ha sido una muralla que dividió al departamento durante más de 35 años. Eso generó que Guaymallén creciera de manera asimétrica entre el norte y el sur”, señaló.

La obra contempla no solo la incorporación de una tercera trocha en ambos sentidos a lo largo de todo el departamento, sino también una transformación estructural en el tramo central, entre las calles La Purísima y Sarmiento. Allí el acceso será elevado cerca de seis metros para permitir nuevas conexiones transversales.

“Vamos a vincular Urquiza norte con Urquiza sur, Azcuénaga con Avellaneda y Houssay con Rosario. Eso mejora la calidad de vida, la conectividad y también el desarrollo económico y comercial del departamento”, destacó.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó los primeros cambios en el Acceso Este y lo que viene.

Cambio en las laterales: el primer paso

Antes del inicio formal de los trabajos, el municipio decidió modificar el sentido de circulación de las laterales del Acceso Este. Desde esta semana, la lateral norte circula hacia el oeste y la lateral sur hacia el este, replicando el sentido de las trochas principales.

“Tenemos que acostumbrarnos con tiempo. Las laterales van a ser la primera alternativa de derivación cuando comiencen los cortes”, explicó el intendente.

Según el diagnóstico municipal, el cambio fue aceptado “en términos generales”, aunque reconoció que no será sencillo. “No va a ser fácil. Esto nos sirve para empezar a generar el hábito porque lo que viene va a ser más complejo”, advirtió.

Una obra inédita: cofinanciada por el municipio

Uno de los aspectos más relevantes es que Guaymallén no solo participó en el diseño del proyecto, sino que también aportará recursos propios para su ejecución.

“Es el único caso entre las obras financiadas con el fondo de Resarcimiento en el que el municipio participa en el diseño y en el control, y además cofinancia. Vamos a aportar más de 5 millones de dólares”, detalló.

Calvente explicó que el trabajo comenzó hace dos años, con la creación de una oficina de proyecto integrada por 20 técnicos dedicados exclusivamente a la iniciativa. Además, el municipio firmó convenios con organismos como Aysam, Edemsa, Irrigación, Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, y recientemente asumió la gestión operativa de la red semafórica del departamento, en coordinación con la Provincia.

“Necesitamos manejar los semáforos porque en algunos momentos vamos a tener que ponerlos en intermitencia y ordenar el tránsito con inspectores para darle mayor dinámica al flujo vehicular”, indicó.

También se acordó con Aysam que priorice la reparación de redes y calzadas en las calles que recibirán mayor carga de tránsito.

Cambio de circulación y multas

El cambio en el sentido de las laterales no solo exige adaptación por parte de los conductores, sino también el cumplimiento estricto de la nueva normativa vial. En ese sentido, Calvente confirmó que se están realizando controles y que se aplicarán multas a quienes no respeten el nuevo sentido de circulación.

El intendente explicó que la presencia de inspectores responde a la necesidad de ordenar el tránsito en esta etapa de transición y preparar a los conductores para los futuros cortes parciales y totales que se darán cuando comiencen los trabajos sobre la traza principal.

La decisión de aplicar este cambio ahora se debe a la necesidad de ir adaptando a la ciudadanía con tiempo, de cara al inicio de clases, el próximo 25 de febrero.

Calvente insistió en que los cambios fueron comunicados con anticipación y que el objetivo no es recaudatorio, sino preventivo y organizativo, ante el desafío de redireccionar hasta 120.000 vehículos diarios hacia calles internas del departamento.

“Son grandes cambios y se van a ver resentidos fuertemente los tiempos de traslado. Por eso llamamos a la paciencia y a la planificación del viaje”, reiteró Calvente.

Inicio de obra y plazos

El proceso licitatorio avanza y, según anticipó Calvente, hubo una “alta cantidad de empresas interesadas”, incluso con ofertas por debajo del presupuesto oficial y propuestas para acortar los plazos.

El plazo previsto es de 30 meses, aunque algunas empresas plantearon ejecutarla en menos tiempo. “Si todo sigue avanzando bien, esperamos iniciar la obra entre fines de abril y principios de mayo”, confirmó.

La intervención se dividirá en tres sectores, con cortes simultáneos en distintos puntos de los 12 kilómetros. Por eso, el mensaje del intendente fue claro: “Paciencia y planificación. Vamos a avisar con tiempo cada corte y cada desvío”.

Plan de obras, ahorro e inversión

En paralelo a la megaobra vial, el municipio ejecuta un plan bienal de 75 obras entre 2025 y 2026, de las cuales 35 ya están en ejecución.

Entre ellas se destacan intervenciones integrales urbanas, renovación de calzadas y veredas, mejoras en plazas y jardines y la remodelación del entorno del Hospital Notti, una zona estratégica ante las futuras derivaciones de tránsito.

Consultado sobre el contexto económico nacional y la caída de la coparticipación, Calvente reconoció que los recursos “son cada vez más escasos”, pero aseguró que el plan de obras no se verá afectado.

Marcos Calvente también habló sobre multas, logística, el plan de 75 obras y el parque solar municipal más grande del país.

“Estamos ajustando por otro lado. Reducimos el gasto fiscal, achicamos la planta de personal, pero sin resentir la obra pública ni los servicios esenciales como alumbrado, higiene y seguridad”, afirmó.

Para el intendente, la clave es la eficiencia en la administración de los recursos. “Vamos a llegar a fin de año con el plan de obra intacto”, concluyó.

Parque solar: apuesta a la eficiencia energética y al ahorro municipal

Calvente destacó como otro de los ejes estratégicos de la gestión el desarrollo del parque solar municipal, una iniciativa que apunta a reducir el costo energético del alumbrado público y avanzar hacia una matriz más sustentable.

Sobre el terreno donde funcionó el basural de Puente de Hierro, el proyecto prevé la generación de energía limpia para abastecer parte del consumo eléctrico del departamento, especialmente en lo vinculado a servicios urbanos. El intendente celebró que se trata del parque solar más grande del país en el ámbito municipal.

