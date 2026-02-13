13 de febrero de 2026
Sitio Andino
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Una pareja fue escrachada en las redes sociales por un robo de imanes en un local ubicado en pleno centro de Mendoza.

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales.&nbsp;

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 

 Por Pablo Segura

Una pareja fue captada por las cámaras de seguridad de un local ubicado en pleno centro de Mendoza mientras cometía un insólito robo de imanes, arrebato que logró mientras ambos sospechosos hacían preguntas para distraer a la joven empleada del comercio.

El insólito robo ocurrió en el local Sortilegios Frikis, ubicado en calle España, a metros del cruce con San Lorenzo, en pleno centro de Mendoza.

La pareja acusada llegó al lugar y en medio de varias consultas a la joven empleada del local, el hombre arrebató varios imanes. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales, intentando identificar a los responsables para que sean imputados formalmente por el robo.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron, claramente, los rostros de los dos ladrones. Sobre todo del hombre, quien fue la persona que agarró un montón de imanes y los introdujo en su bolsillo.

Para esto, los ladrones primero distrajeron a la empleada con preguntas y luego el ladrón se ubicó detrás de su pareja para que pudiera perpetrar el robo con tranquilidad.

Desde el local y a través de sus cuentas de redes sociales difundieron las imágenes para escrachar a los ladrones.

