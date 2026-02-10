Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo Foto: Gobierno de Mendoza

Un operativo policial desplegado en distintos puntos de San Rafael terminó con la detención de dos hombres acusados por robo agravado. Tras una serie de allanamientos y tareas investigativas, la Policía incautó armas, municiones, drogas, teléfonos celulares y otros elementos clave para el avance de la investigación.

Detienen a dos personas por un robo en San Rafael: qué se incautó Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), como parte de una causa en curso por un hecho delictivo de gravedad. El primer allanamiento se realizó cerca de las 10.47 en una vivienda ubicada en calle Muñoz al 550, donde los efectivos lograron un resultado positivo.

En el lugar fue detenido un hombre de 48 años y se secuestraron dos teléfonos celulares, 24 proyectiles calibre 9 milímetros, 99 municiones calibre 11.25, diez plantas de marihuana, seis envoltorios con la misma sustancia y una pequeña cantidad de cocaína. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Con intervención del ayudante fiscal, las medidas investigativas continuaron durante la jornada. Minutos antes del mediodía, el personal policial detectó al segundo sospechoso, un hombre de 47 años, que circulaba en un vehículo por la zona de avenidas 12 de Octubre y Palau.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado poco después en inmediaciones de calle Pasteur al 546, con apoyo de efectivos de Cuerpos Especiales. Allí se concretó su detención y el secuestro del automóvil, un teléfono celular, documentación personal, llaves, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.