27 de mayo de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial en Guaymallén: policía chocó y terminó con su auto en un canal

Un grave accidente vial tuvo a un policía como protagonista. El siniestro ocurrió en Guaymallén durante la noche del martes.

Así quedó el coche que manejaba el efectivo policial.&nbsp;

Así quedó el coche que manejaba el efectivo policial. 

 Por Pablo Segura

Un policía de 49 años sufrió un grave accidente vial en Guaymallén durante la noche del martes, sufriendo heridas de consideración aunque, al menos, salvó su vida de milagro, según informaron fuentes policiales que trabajaron en la escena del siniestro.

Todo sucedió a las 23.30 del martes en el cruce de las calles Ferrari y Miralles, en Guaymallén, donde el uniformado chocó con su VW Gol, el cual terminó en el interior de un canal.

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La víctima, de quien se mantiene en reserva su identidad, se trasladó por sus propios medios al hospital Santa Isabel de Hungría, donde fue atendido por lesiones en distintas partes del cuerpo.

Grave accidente vial de un policía en Guaymallén

Según las pericias pericias, se sabe que el efectivo circulaba en su auto, patente DOQ126, por Ferrari al oeste y al llegar a la intersección con Miralles, por razones que se desconocen, perdió el dominio del coche, derrapó y terminó cayendo a un canal de riego ubicado sobre el costado sur de la calzada.

Coche accidentado accidente vial guaymallen

El efectivo, al ser entrevistado por otras autoridades, dijo que intentó esquivar un perro y terminó perdiendo el dominio del coche. Luego fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

En la escena del accidente vial trabajó personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza y Accidentología de Guaymallén, entre otros.

Luego se supo que el efectivo presentaba escoriaciones en el rostro, un traumatismo de rodilla derecha y golpes en brazo, espalda y cintura.

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