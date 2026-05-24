Un joven fue atropellado en Guaymallén y el conductor se dio a la fuga

El joven fue atropellado en Guaymallén y asistido en el Hospital Centrañ. Foto: Cristian Lozano

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Por Celeste Funes







Un joven de 22 años resultó herido este domingo tras ser atropellado por un vehículo que luego se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el departamento de Guaymallén, cerca de las 6.33 en la intersección de calle Thomas Guido y Manuel Guerra.

Tras oír el impacto, vecinos de la zona dieron aviso al 911 al detectar un siniestro vial y la presencia de un peatón atropellado sobre la calzada. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima, identificada como A. R., había sido embestida momentos antes por el conductor de un Volkswagen Gol, quien escapó tras el siniestro.

Accidente vial en Guaymallén: cómo se encuentra el joven atropellado Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron al joven y lo trasladaron al Hospital Central para una mejor atención.

De acuerdo al parte médico inicial, la víctima sufrió un “trauma moderado de miembro inferior derecho”, específicamente en la pierna derecha, por lo que quedó internado en observación.

Mientras tanto, la Policía trabaja para identificar al conductor involucrado en el hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.