Grave incendio en Guaymallén: asisten a 7 personas

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una vivienda de Guaymallén dejó como saldo a siete personas intoxicadas por inhalación de humo, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados al hospital Carrillo para recibir atención médica de urgencia.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de este lunes en una vivienda de calle Entre Ríos al 1.300, en Guaymallén, detallaron fuentes policiales.

El fuego fue controlado por Bomberos y las primeras pericias determinaron que el siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones de la vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.05 en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 1300, en jurisdicción de la Comisaría 25 °. Un llamado al 911 alertó sobre el incendio, por lo que al lugar se desplazaron efectivos policiales, Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Al arribar, los rescatistas constataron que las llamas habían afectado parcialmente una habitación de la casa. Tras varios minutos de trabajo, Bomberos logró extinguir el foco ígneo, evitando que el fuego se propagara al resto del inmueble.

Como consecuencia del incendio, siete ocupantes sufrieron intoxicación por inhalación de humo. Entre los afectados se encontraban una joven de 21 años, una mujer de 41, otro joven de 19 años y cuatro menores de entre 14 y 1 año.

Todos fueron asistidos en el lugar por profesionales del SEC y, debido a la exposición al humo, fueron trasladados al hospital Carrillo, donde quedaron bajo observación médica para controlar su evolución.

Las pericias realizadas por Bomberos establecieron, de manera preliminar, que el origen del incendio fue un desperfecto eléctrico, por lo que en principio quedó descartada la participación de terceros.