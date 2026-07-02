San Rafael: tres familias perdieron todo tras un incendio

Tres familias de San Rafael quedaron en la calle luego de que un voraz incendio destruyera por completo las viviendas en las que residían, provocando pérdidas totales y dejando a los damnificados sin ninguna de sus pertenencias. El siniestro ocurrió en la zona de Cañada Seca y generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados.

El fuego se desató en un inmueble ubicado sobre el callejón Ramón Vera, a aproximadamente un kilómetro de la Bodega Roca por calle La Pichana. La intensidad de las llamas hizo que el incendio avanzara rápidamente sobre las construcciones, sin dar tiempo a que las familias pudieran rescatar sus bienes.

Como consecuencia del siniestro, las tres familias perdieron absolutamente todo lo que tenían. Las pérdidas materiales fueron totales y ahora los damnificados dependen de la solidaridad de la comunidad para comenzar a reconstruir sus vidas tras el dramático episodio ocurrido en San Rafael .

El incendio consumió por completo las viviendas en Cañada Seca

El hecho se registró en una propiedad ubicada en el callejón Ramón Vera, en el distrito de Cañada Seca, a un kilómetro de la Bodega Roca por calle La Pichana. Por causas que no fueron informadas, el incendio tomó fuerza rápidamente y alcanzó las viviendas donde residían las tres familias.

incendio en san rafael casa

La violencia del fuego hizo imposible evitar la destrucción total de las construcciones y de todos los bienes que se encontraban en su interior. Muebles, ropa, electrodomésticos, documentación y otros elementos de uso cotidiano quedaron reducidos a cenizas.

El dramático episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes colaboraron con los afectados mientras se desarrollaban las tareas para controlar el fuego. Una vez extinguidas las llamas, el panorama era desolador: las viviendas quedaron completamente destruidas y las familias sin un lugar donde vivir.